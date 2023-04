L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 6 anys de presó per abusar sexualment de la cunyada d'11 anys mentre dormia a Anglès, a la Selva, la nit del 15 d'octubre del 2020. És el segon judici per delictes sexuals que afronta el processat. La mateixa Audiència el va absoldre el novembre passat d'haver violat una adolescent tornant de festa l'any 2017. Al judici, el processat ha negat els fets: "Amb el cor a la mà, jo mai faria això de tocar una nena petita". La menor no ha declarat perquè consta l'exploració que li va fer l'equip tècnic penal com a prova preconstituïda. La seva mare ha afirmat que estava a casa quan la nena li va dir que volia que el processat marxés de casa perquè s'havia despertat quan li tocava els genitals.