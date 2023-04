Lloret prepara un conveni per construir 30 pisos de protecció oficial a Puigventós

L’Ajuntament de Lloret prepara un conveni que permetrà fer 30 pisos de protecció oficial ubicats a prop de l’institut Sant Quirze, en concret, a la pujada Puigventós. La voluntat és signar l’acord amb la coordinadora Cohabitat, a qui el consistori cedirà un solar de propietat municipal a canvi que s’hi construeixin una trentena d’habitatges, segons va avançar l’emissora municipal, Nova Ràdio Lloret.

Fonts municipals exposen que s’edificarà un bloc que tindrà dues plantes i una superfície total de 900 metres quadrats, que inclourà pàrquings. El conveni ha de passar pel plenari d’aquest mes d’abril. La regidora d’Habitatge, Jennifer Pérez, explica que els pisos «seran per a gent jove i grans, en la mateixa línia que el conveni amb Incasol».

Acord marc amb Cohabitat

«En primer lloc, fem un acord amb Cohabitat i el que fem és fer un conveni conforme l’Ajuntament es compromet a cedir el dret de superfície a canvi que la Fundació corresponent faci 30 pisos destinats a lloguer amb protecció oficial. Seran 30 pisos amb aparcament i volem que es destinin a joves i persones grans. Seguint la línia del que fem amb el conveni de l’Incasòl», precisa la regidora d’Habitatge.

«Quan vam mirar el solar de l’avinguda Vila de Blanes, nosaltres vam posar sobre la taula que es pogués construir en diversos solars de titularitat municipal. Aleshores vam contactar amb Cohabitat que ha promogut molts habitatges en venda i lloguer social. Els hi va semblar interessant fer aquesta promoció i ara estem esperant a fer el conveni. La signatura vindrà condicionada a què la promotora pugui rebre la subvenció d’un fons Next Generation que han sol·licitat i que s’ha de resoldre aviat», recull la regidora, que afegeix que el primer pas serà un acord marc. «Primer fem un acord genèric perquè encara no sabem quina serà la fundació que farà la promoció. El que signem és un compromís on l’Ajuntament es compromet a cedir l’espai i Cohabitat, a través de la fundació que designi, es compromet a fer la promoció de lloguer social. Esperem que el 2024 es pugui posar fil a l’agulla, però és molt d’hora per concretar calendari».

Creix la demanda d’habitatge

Lloret de Mar ha vist créixer un 12% el nombre de persones registrades per poder accedir a un habitatge protegit. En aquest cas, s’ha passat de 76 peticions a 85. En aquest sentit, l’Institut Català del Sòl (Incasol) va anunciar, el passat mes de febrer, que construirà 68 habitatges de protecció oficial al barri de Santa Clotilde. Es preveu que la nova promoció tingui un cost de 9 milions d’euros i que pugui estar acabada l’any 2026.