L'Ajuntament de Lloret (Selva) aconsegueix reduir el consum d'aigua potable d'equipaments municipals i parcs i jardins un 27,10% en aquest primer període de l'any (gener-març). En total, s'han consumit 19,65 hectòmetres cúbics respecte als 26,96 de l'any passat pel mateix període. Segons informa en consistori, aquesta disminució és resultat de l'aplicació de mesures aprovades al Comitè Municipal de Sequera, que inclouen actuacions com la utilització d'aigua regenerada per a la neteja de la via pública i el reg de les zones verdes, així com disminuir el reg de jardins. En paral·lel, un hotel de Lloret s'ha convertit en el primer a Europa a obtenir diversos certificats per la seva política compromesa amb el medi ambient des del 1997.

A banda de l'aposta actual per reduir el consum d'aigua, Lloret de Mar també preveu, a través del fons europeu Red.es, ampliar la xarxa de sistema de reg intel·ligent per millorar la gestió hídrica. La intenció és programar el reg per franges horàries, modificant les aportacions d'acord amb factors com la previsió meteorològica o les espècies vegetals o, fent una aturada massiva del reg.

El municipi disposa d'espais verds regats totalment amb aigua regenerada com és el cas dels Jardins de Santa Clotilde. L'alcalde de Lloret, Albert Robert, ha detallat la voluntat de "seguir treballant per ampliar aquesta xarxa d'aigua regenerada i els usos i àmbits d'aprofitament". Durant aquestes setmanes a diferents equipaments municipals també s'han instal·lat airejadors o reductors del cabal d'aigua a les aixetes de diferents equipaments municipals.

Comitè Municipal de Sequera

L'Ajuntament de Lloret va convocar a principis de març el Comitè Municipal de Sequera arran de l'entrada en fase d'excepcionalitat de sequera hidrològica i pluviomètrica declarada per l'Agència Catalana de l'Aigua. La Comissió està presidida per l'alcalde, els tècnics dels departaments municipals de Serveis Públics, Medi Ambient, Policia Local, Protecció Civil, Turisme i Comunicació, així com les empreses contractistes de serveis municipals directament vinculats amb l'assumpte, com són l'empresa Aquàlia SA responsable de l'abastament i distribució d'aigua potable i la mercantil GBI Serveis SAU, que ofereix, entre d'altres, el servei de neteja viària.

Arran de l'entrada en fase d'excepcionalitat, el Comitè es reuneix quinzenalment per tal de fer seguiment de la situació de sequera i de les mesures municipals a adoptar.

Hotel compromès

En paral·lel, l'hotel Samba de Lloret s'ha convertit en el primer a Europa a obtenir les certificacions ISO14001, EMAS, el distintiu de qualitat mediambiental, el segell BIOSCORE i l'ecoetiqueta basada en ISO 14021, conjuntament. Aquest fet és fruit de la política sostenible i compromesa amb el medi ambient que segueix des del 1997.

En concret, l'establiment fa ús d'un sistema de reutilització d'aigües residuals, que permet recollir i tractar les aigües grises de les més de 400 habitacions i, posteriorment, retornar-les al sistema per omplir les cisternes dels vàters. Gràcies a això, ha aconseguit estalviar 260.000.000 de litres d'aigua, l'equivalent a 80 piscines olímpiques, o la quantitat d'aigua que podrien consumir un miler de famílies durant tot un any.

A més, aquest hotel continua implementant altres mesures per reduir el consum d'aigua, com serien la utilització de reductors a les aixetes, o la disminució de la profunditat de la piscina. També col·labora amb l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) en diversos projectes per trobar altres aplicacions a l'aigua reutilitzada, com podria ser el regadiu.