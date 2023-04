Recuperen una bossa de mà valorada en 10.000 euros a Tossa de Mar gràcies a un tiquet de wifi

El tiquet per poder gaudir gratuïtament del wifi d’un hotel va servir a la policia local de Tossa de Mar per retornar una bossa de mà valorada en 10.000 euros a un matrimoni xinès que l’havia perdut en una fugaç estada a la població selvatana. Era una bossa de la marca de luxe parisenca Hermès i a dins hi havia 2.000 euros en metàl·lic i els passaports de la parella.

Els propietaris de la bossa de mà estaven allotjats a Niça i aquest divendres es dirigien a Barcelona amb un guia personal. Els va recomanar una bonica població de la Costa Brava convençut que quedarien enamorats de la Vila Vella, la Mar Menuda, l’estàtua d’Ava Gardner o la Platja d’es Codolar. Van fer un gelat en un establiment proper del Passeig de Mar i van marxar amb el xofer i el cotxe privat cap a Barcelona.

Al pagar la consumició però, es van deixar la bossa de mà a la gelateria. El responsable de l’establiment, en detectar-ho, va buscar el matrimoni però no els van localitzar i va portar l’objecte a la policia. Aquests van iniciar una recerca per tal d’intentat trobar el matrimoni xinès. Com que la vila selvatana ha rebut, els darrers mesos, grapats de visitants xinesos i sud-coreans després que la cantant de K-pop coreana YooA, escollís el municipi com a escenari de dos dels seus videoclips, agents de la policia van anar a l’estació per si el matrimoni estava a punt d’agafar el darrer autobús cap a Barcelona. Però no hi eren.

Agraïments

A l’interior de la bossa de mà hi havia un tiquet de wifi d’un hotel. A partir d’aquí, la policia va estirar el fil i va acabar contactant amb el guia personal. Ahir, la parella va tornar a Tossa de Mar per recuperar la bossa i els diners i per agrair a la policia les gestions. També van tornar a visitar el gelater per agrair-li el gest. Van tornar a Barcelona «parats» per la seguretat de la vila selvatana.