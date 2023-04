Un incendi en un edifici ocupat de Santa Coloma de Farners ha provocat greus danys estructurals.

El foc s'ha produït de matinada al centre de la població, al número 5 del carrer del Montseny.

Els Bombers han activat tres dotacions en rebre l'avís cap a dos quarts de cinc de la matinada i s'han trobat que les flames eres molt intenses, ja que hi havia molta càrrega a dins de l'immoble, és a dir, molt material per cremar.

Sortosament en el moment dels fets no hi havia ningú i no s'han hagut de lamentar ferits.

Els efectius han extingit l'incendi, han fet tasques de ventilació i posteriorment, han comprovat que l'immoble presentava forts danys estructurals.

Per aquest motiu, han demanat a la Policia Local de Santa Coloma de Farners, que també s'ha activat pel foc, que es precinti l'edifici.

També han instat a l'ajuntament que es tapiïn els accessos a l'immoble, ja que hi ha perill d'esfondrament i perquè no hi pugui accedir ningú, segons asseguren des del cos d'emergències.