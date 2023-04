El Castell de Lloret de Mar estrena l'experiència immersiva sobre el canvi climàtic a partir d’aquest divendres. L’objectiu és que pugui atraure públic local i també turistes que visitin la zona. La visita arrenca en una sala amb ulleres de realitat virtual que mostra als visitants el fons del mar, un bosc i també el cel. La segona de les sales és una projecció en 4D que repassa diverses catàstrofes naturals que provoca el canvi climàtic com ara un incendi o una inundació. L’edifici obrirà durant sis mesos però els organitzadors tenen l’objectiu d’allargar-ho a tot l’any amb les visites d’escoles.

Aquest divendres el castell obrirà les portes i oferirà als visitants una arribada des d’una de les terrasses on es pot veure la façana marítima de Lloret de Mar. A partir d’aquí, els visitants passaran a la primera sala on s’hauran de col·locar unes ulleres de realitat virtual.

En aquest espai, el públic podrà visitar el fons marí i descobrir que entre peixos i algues també hi ha algunes restes de deixalles. A continuació un ascensor virtual els pujarà fins a un bosc ple d’animals, que acaben fugint per la tala d’arbres i finalment els visitants arribaran fins als núvols per veure com els avions contaminen el cel.

Després d’aquest espai, la gent haurà de baixar un nivell per visitar la segona de les sales expositives. Es tracta d’un cinema 4D en què el públic podrà viure diverses catàstrofes naturals i sentir l’escalfor de les flames d’un incendi o veure tots els plàstics que hi ha en els oceans.

Per últim, hi ha una sala amb pantalles interactives que permet als usuaris buscar solucions per frenar el canvi climàtic. Al sortir d’aquest espai, els visitants aniran a una terrassa del cartell amb més vistes panoràmiques del litoral de Lloret de Mar.

De fet, aquesta terrassa s’obrirà a tot el públic a partir de les vuit del vespre, on hi haurà un servei de bar, i els organitzadors també estan treballant per oferir música en directe. L’impuls or del projecte, Gustavo Buesa, ha destacat que l’equipament de Lloret de Mar atraurà públic local i visitants.

Els locals perquè tenen la curiositat de visitar aquest castell que mai abans s’havia obert al públic, més enllà de l’experiència immersiva. Buesa creu que també serà un reclam turístic del municipi ja que molts turistes demanen per visitar el castell en les seves estades en els hotels de Lloret de Mar.

De moment, el Castell estarà obert durant mig any (coincidint amb la temporada turística), tot i que Buesa ha remarcat que l’objectiu és allargar-ho a tot l’any. Aconseguir-ho dependrà de les visites escolars, un assumpte que ja està treballant amb les direccions dels centres del municipi.

El director artístic del muntatge és Toni Cruz, qui ha detallat que han buscat combinar “espectacle” amb didàctica. De moment han contractat a 40 persones.