El turisme de Lloret de Mar (Selva) genera 221 kg de CO2 al municipi, segons constata un estudi del projecte europeu Greentour. En aquest projecte s'ha mesurat l'impacte d'emissions en cinc municipis diferents i Lloret se situa entremig d'ells en nivell d'emissions.

La petjada de carboni més baixa és a Massif du Sancy (França), amb 132 kg de CO2 i el més elevat a Guimaraes (Portugal), amb 323 kg de CO2. El transport representa entre el 60 i el 96% de l'impacte que té el turisme.

Per altra banda, el projecte Greentour ha creat una ecoetiqueta per a establiments turístics que acredita l'impacte ambiental de l'establiment en nou categories diferents. A Lloret de Mar hi han participat una vintena de negocis.

Lloret de Mar és un dels municipis que participa en el projecte europeu Greentour per treballar per un turisme més sostenible. Aquest dijous s'ha tancat en una jornada a l'hotel Samba del municipi selvatà, on s'han presentat els resultats i també l'eina d'avaluació ambiental per a establiments.

Es tracta d'una ecoetiqueta que té un codi QR a partir del qual es pot veure una fitxa de resum de l'impacte ambiental de l'establiment en nou categories diferents (AP: Acidificació terrestre i d'aigua dolça; CC: Canvi climàtic; FEP: Eutrofització d'aigua dolça; MEP: Eutrofització marina; ODP: esgotament de l'ozó; POF: Formació fotoquímica d'ozó - salut humana; FRD: ús de recursos, portadors d'energia; RI: Inorgànics respiratoris i WDP: Escassetat d'aigua).

A Lloret de Mar hi han participat 19 establiments: un 63% són allotjaments, un 21% restaurants i un 16% activitats de lleure. L'objectiu és que cada negoci pugui obtenir aquesta etiqueta per tal que els clients puguin veure el seu impacte ambiental.

Petjada de carboni del turisme

Al projecte Greentour hi han participat les destinacions Massif du Sancy (França), Camino Lebaniego (Cantàbria), Rias Baixas (Galícia) i Guimaraes (Portugal), a banda de Lloret de Mar. A més, el projecte també ha analitzat la petjada de carboni en aquestes destinacions, incloent-hi el transport dels visitants.

A Lloret de Mar, la petjada de carboni del turisme és de 221 kg de CO2. La xifra més elevada és la de Guimaraes, amb 323 kg de CO2 i l'impacte més reduït és a Massif du Sancy amb 132 kg de CO2. Per altra banda, el transport és la categoria amb un major impacte ambiental de tota la destinació. Oscil·la entre el 60% i el 96%, en funció del mitjà que utilitzen els turistes per arribar a les destinacions. En aquells punts on la gent arriba majoritàriament amb avió, l'impacte és molt més gran.

La restauració, en segon lloc

En segon lloc hi ha la restauració que varia entre el 26% i el 14%. La tercera font en qüestió de petjada de carboni és l'allotjament i les activitats de lleure són les que menys impacte tenen amb menys d'un 7%. Per altra banda, si es descompta el transport de la petjada, el projecte ha obtingut un valor mitjà de 25,2 kg de CO2 per turista, mentre que a Lloret de Mar se situa per sota de la mitjana amb 23 kg de CO2.

El regidor de Turisme de Lloret de Mar, Jordi Sais, ha destacat que la participació de Lloret de Turisme en el projecte ha ajudat per obtenir un resultat sobre l'impacte del turisme en la petjada de carboni del municipi. Sais apunta que aquest indicador permet al municipi "treballar per un turisme més sostenible i responsable".