La Salle de Santa Coloma es bolca per als nens trasplantats

Participació, implicació i compromís. Aquests són els principals valors de la solidaritat que des de fa anys La Salle inculca entre l’alumnat de 4t d’ESO de tot Catalunya, a través d’un projecte que poden posar en pràctica a la vida real.

Enguany, però, els alumnes de La Salle de Santa Coloma de Farners iniciaven el curs i el projecte d’aprenentatge i servei comunitari amb una motivació afegida: ajudar una docent de l’escola que ha sigut la mestra de molts d’ells en algun moment de la seva etapa a primària.

Sara Batllosera té una filla, la Beth, que amb gairebé dos anys de vida ha rebut un trasplantament de cor, un nou òrgan vital sense el qual no hauria pogut sobreviure. Tot i que la intervenció s’ha fet fa poques setmanes, van estar un any i mig esperant l’òrgan. «Sentíem la necessitat d’ajudar-la d’alguna manera, ja que és la nostra companya, i ens va suggerir que enguany el projecte el podríem destinar a la Unitat de Trasplantaments pediàtrics de l’hospital Vall d’Hebron, ja que presenta algunes mancances», explica Neus Martín, directora de La Salle de Santa Coloma.

Aquest projecte demana a les escoles i instituts destinar un mínim d’hores (20h) a la col·laboració amb entitats. Tant el centre com l’hospital Vall d’Hebron van considerar una bona oportunitat la col·laboració per tal de donar a conèixer els trasplantaments pediàtrics als alumnes i facilitar eines per saber en quin estat viuen els nens que passen aquest procés, tant abans com després de rebre l’òrgan.

«Després d’analitzar la situació, i amb l’ajut de Batllosera, vam adonar-nos que els nens passen moltes hores ingressats a planta i necessiten més distraccions, és per això que vam impulsar iniciatives per a reunir diners per tal de comprar una videoconsola i també vam organitzar recollides de joguines», explica Martín. Per altra banda, la planta nova d’hospitalització també necessita una assecadora, i per això els diners reunits també es destinaran a comprar aquest electrodomèstic.

Grups amb rols diferents

Segons estableix la metodologia del projecte, els alumnes s’han dividit en diversos grups i cadascun ha adquirit un rol diferent. La majoria s’ha bolcat a dissenyar activitats solidàries per tal de recaptar diners, com per exemple un torneig de bàsquet que es farà aquest dilluns, tal com explica un dels estudiants, en Jan. Admet que el que més l’ha sorprès és que els pacients estiguin «tancats» tant de temps a l’hospital. «No poden gaudir ni entretenir-se, per això creiem que recollir diners perquè la sala de jocs millori els anirà molt bé». Un altre grup també s’ha dedicat a planificar un torneig esportiu solidari, però en el seu cas ha sigut de futbol, i uns altres estudiants han dissenyat una competició d’Scalextric que es disputa a la mateixa escola i cada persona que vulgui fer una partida ha de pagar un euro.

Una altra manera d’aconseguir diners ha sigut a través d’una col·laboració amb un restaurant de Palamós, que ha preparat unes postres solidàries i part dels beneficis es destinaran al projecte. «Hem dissenyat el QR que explica el que hem fet, així com un cartell explicatiu per sensibilitzar els clients», expliquen la Kaoutar i la Ruth. «Aquest projecte ens fa adonar de la realitat i saber que hi ha persones en aquesta situació ens ensenya la importància de valorar les petites coses», afegeixen.

També hi ha un grup que s’ha concentrat en la campanya de recollida de joguines per als nens ingressats. «Hem après que no totes són vàlides, ja que han d’estar fetes de materials concrets perquè no els perjudiqui la salut», detallen alguns dels alumnes i, finalment, hi ha un grup de comunicació que s’ha encarregat de donar difusió de totes les activitats que han anat fent al llarg del curs.

Cada grup haurà de fer una exposició de cloenda per tal d’explicar el desenvolupament de cada activitat i els resultats obtinguts.

Altres col·laboracions

En la programació de l’assignatura, cada any els alumnes col·laboren amb el geriàtric de Sant Salvador d’Horta i acompanyen els usuaris unes hores determinades. Enguany, a més, els usuaris han teixit cors de roba solidaris per al projecte de Vall d’Hebron.

Per altra banda, un dels grups ha treballat amb l’Institut d’investigació biomèdica (Idibgi) i Galetas Trias. Els alumnes han hagut de dissenyar el logotip d’un estoc de capses solidàries en benefici a un estudi sobre el càncer.

Definitivament, Martín destaca que una de les parts bones d’aquest projecte és que «els estudiants poden posar en pràctica totes les seves idees i la feina feta té un impacte a la vida real».