Un autobús s'ha accidentat aquest matí amb un pal de la llum mentre circulava per la carretera GI-552 al seu pas per Sant Feliu de Buixalleu. Els fets han tingut lloc passats deu minuts de les onze del matí, quan el vehicle s'ha quedat enganxat amb uns cables d'electricitat que penjaven a l'altura del quilòmetre 9 de la via que va de Riells i Viabrea fins a Arbúcies. El cablejat s'ha quedat encallat al sostre de l'autobús, fet que ha provocat que el pal que els subjectava hagi caigut sobre el vehicle. A conseqüència d'això ha trencat dos vidres de les finestres.

Cap dels 10 passatgers que transportava l'autobús ha patit ferides. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han acudit al lloc dels fets, així com els tècnics de la companyia d'electricitat, que s'han fet càrrec de resoldre la incidència.