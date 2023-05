La Sala de Plens de l'ajuntament de Blanes ha acollit aquest matí una Jornada de Formació d’Estalvi i Reutilització de l’Aigua al Sector Turístic, organitzada per l’Ajuntament de Blanes i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’objectiu ha estat explicar diverses accions i mesures adreçades als responsables dels establiments d’hostaleria, en el marc del projecte europeu Life Watsavereuse.

La jornada ha tractat monogràficament les accions i mesures que es poden implementar als establiments turístics. Per part de l’Agència Catalana de l’Aigua s’han explicat les accions de difusió que s’han fet fins ara, com per exemple la creació d’un portal específic https://togetherforwater.com/ca/ que explica la realitat hídrica de Catalunya, així com les accions que es poden dur a terme per fer un consum responsable de l’aigua.

L’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, acompanyat del tinent d’alcalde de Turisme, Promoció de la Ciutat, Comerç i Empresa, Albert Sanz, s’han encarregat de donar la benvinguda a tots els assistents, remarcant la importància i idoneïtat de l’acte, sobretot en el context de sequera que s’està patint. Entre els participants s’han comptat representants d’establiments turístics, així com de l’empresa Aigües de Blanes.

Projecte europeu Lifewatsavereuse liderat per Catalunya

Catalunya lidera el projecte europeu Lifewatsavereuse destinat a fomentar la reducció del consum d’aigua en hotels i establiments on els usuaris i usuàries i fan una curta estada. La iniciativa Life compta amb la participació de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Catalan Water Partnership (CWP) i la Fundació Eurecat, a més a més del govern de les Illes Balears, la Regió d’Occitància, l’Eurregió Pirineus Mediterrània, Aquavalley i Abaqua.

Ha comptat amb un pressupost de més d’1’5 milions d'euros, i ha treballat per reduir el consum d’aigua en hotels, promoure l’increment de la reutilització dels diferents usos dels establiments hotelers, fomentar l’ús de l’aigua regenerada per al camp de regs de golf i reduir l’impacte ambiental del turisme en la Mediterrània. També s’ha incidit en especial per reduir globalment el consum d’aigua a través de les administracions públiques i establir al mateix temps ponts entre els diversos actors implicats.

D’altra banda, s’han detallat les línies d’ajuts a la innovació per a petites empreses amb l’objectiu de fer estudis i proves pilot en temes relacionats amb la circularitat, l’eficiència i la innovació, així com altres serveis per a la millora de la sostenibilitat dels establiments turístics. Durant aquestes setmanes s’estan fent sessions anàlogues en d’altres poblacions turístiques d’arreu de Catalunya, com per exemple a Salou, Llançà, Lloret i a Roses, entre d’altres.