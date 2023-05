Blanes 13 - Sitges 13

Fa quatre setmanes, els explicava que el número de candidatures que optaran a entrar a l´ajuntament de Blanes serien dotze. Em vaig quedar curt. Finalment, se n´hi ha afegit una més, fins arribar al número de la mala sort (pels supersticiosos) : tretze.

Blanes ( 40.000 h.) i Sitges (30.000 h.) comparteixen algunes coses: ser pobles d’arran de mar, formar part de la ruta dels «americanos», tenir atribuïts vint-i- un regidors al seu consistori, tenir vocació d’acolliment vers el turisme gai-lèsbic (en el cas de la Blanca Subur de llarga tradició i no pas foc d´encenalls com la puntual i fracassada campanya «Blanes city gay-frienly») tenir un escriptor de referència a les lletres catalanes : Santiago Rusiñol i Joaquim Ruyra, etc... Aquests dies he descobert que comparteixen, també una vocació política dels seus ciutadans fora del comú, molt per damunt de la mitjana de municipis de demografia similar. He sabut que en les darreres eleccions municipals s’havien presentat a Sitges tretze candidatures i que, a finals de maig, se’n presenten un altre cop tretze. El mateix número que a Blanes.

El 2019, a la pintoresca i turística vila de la «Costa Brava» barcelonina, van obtenir regidors nou de les tretze formacions que es presentaven. En no haver-hi majories prou folgades es va configurar una coalició de govern formada per representants de cinc candidatures: un pentapartit . D’alguna manera, quelcom similar podria passar a Blanes desprès de les municipals que tenim a la cantonada.

En aquests temps en els que la política, fins hi tot la local, ha esdevingut tant complicada, en aquests temps en el que als alcaldes i regidors els resulta difícil exercir els seus càrrecs amb alegria, creativitat, desimboltura, mà esquerra, promptitud i diligència (fins i tot davant l’imprevist i les emergències) postular-se públicament per servir als teus conciutadans te molt de mèrit. En els membres de l’oposició hi troben, massa sovint, enemics abans que adversaris i l’administració, (tècnics, funcionaris, gestors, secretaris, interventors...) que els envolta s´ha acabat convertint, abans que en una aliada i una eina per greixar les seves accions de govern, en una distòpia, un contrapoder que, sovint, es dedica a posar pals a les rodes. Ho explicava en un article recent un admirat escriptor i ho il·lustrava amb l’anècdota d’un amic arquitecte que després de mil intents havia aconseguit cita amb el secretari del seu municipi. L’amic es va lamentar : « em pensava que l’administració democràtica estava al servei dels ciutadans». El secretari li va contestar: «S’equivoca, la nostra funció és fer complir les lleis i la normativa».

Sigui com sigui, enguany, tan a Blanes com a Sitges, els ciutadans tindran tretze candidatures per escollir. Sincerament, no sé si és bo o dolent. Seria bo si, en el cas d’encapçalar les llistes els més preparats de cada partit, obtinguessin regidors nou o deu formacions i s’hagués de governar també en una coalició de set, de vuit... o de nou!

Seria el més semblant a un govern sorgit d’una votació pel sistema de llistes obertes com el que he reivindicat tant sovint des d’aquestes pàgines. Hi ha el perill, però, que un «heptapartit» o un «octopartit», abans que en un govern cohesionat, operatiu i eficaç, es pugui convertir en un orgue de gats.