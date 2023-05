Xavi Amat (Santa Coloma de Farners, 1975) tenia amb prou feines 23 anys quan es va involucrar per primera vegada en l’activisme en defensa d’un model energètic més respectuós amb el territori a través de la plataforma No a la MAT. Un quart de segle després, l’entitat commemora 25 anys de lluita amb la projecció d’un documental, «Voler fins a poder», que s’estrena aquest cap de setmana en el marc de la Fira d’Herbes de la Ratafia que acull el municipi.

Com es va involucrar en l’activisme en contra de la línia de Molt Alta Tensió (MAT)?

La primera notícia que tinc del projecte la vaig rebre a través d’unes octavetes. El primer que vaig pensar era que era un projecte molt bèstia, una línia d’alta tensió que creuava el Massís i em semblava una agressió molt gran. L’any 1998, em vaig involucrar perquè vaig veure que hi havia moltes mobilitzacions aquí al poble i em vaig començar a interessar pel tema. Recordo que la primera activitat va ser un concert a Castanyet.

Pot fer una pinzellada de com neix l’oposició a la MAT a Santa Coloma?

A partir de l’acord entre Espanya i França per millorar la interconnexió elèctrica es va anar perfilant el que seria una línia MAT entre els dos països que passaria pel corredor natural de comunicació dels Pirineus a la part de l’Empordà. A finals dels anys 90 comencen a néixer grups d’oposició al projecte. Per frenar una mica les protestes es decreta un període de moratòria (poc més d’un any). Però això va servir a l’Estat i a la Generalitat per desmobilitzar a la gent i alhora guanyar temps per tirar endavant el projecte definitiu que es fracciona en tres trams que s’executaran en diferents períodes (2002). Les protestes van anar en augment arreu del territori i es crea una Plataforma NO a la MAT de les comarques gironines (2004-2005).

Com evoluciona la mobilització fins avui?

Després d’unificar la protesta a les comarques gironines s’aprova el ramal de la MAT passant per les Guilleries (2006) i les protestes arriben fins al punt àlgid del 2008 en el que comencen les obres del tram Bescanó - Sentmenat i avança el projecte i les obres de la resta en els anys següents. A Santa Coloma s’aconsegueix organitzar una consulta popular amb participació massiva (2014) i s’aprova una resolució, primer a la Diputació i al Parlament de Catalunya (2014) i més tard al Congrés (2016), que fa que la Generalitat i l’Estat aturin el projecte i estudiïn les alternatives. I no és fins al 2022 que s’assoleix que es pacti políticament una alternativa i es descarti la proposta inicial.

«La lluita pel ramal ha estat també un procés personal i col·lectiu de clarificació i priorització dels nostres valors» Xavi Amat - Portaveu de la plataforma No a la Mat

Creu que amb l’acord entre PSOE i ERC, es posa punt final a la reivindicació?

Nosaltres no pararem fins a veure publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la derogació del ramal de la MAT de la Selva. Diuen que les coses, fins que no estan escrites, no són realitat. Tenim bones notícies, però una cosa és tenir bones notícies, l’altra és tenir certeses.

Amb què es queda d’aquests 25 anys?

El millor ha estat la transversalitat, persistència i la constància de tota la gent i durant tants anys. La lluita pel ramal ha estat també un procés personal i col·lectiu de clarificació i priorització dels nostres valors, del qui som i què volem fer i què no volem fer. El pitjor és tenir constantment una espasa de Dàmocles, sabem que en qualsevol moment la MAT pot tirar endavant. Hem hagut de gastar massa energia a fer veure que aquest projecte no era viable enlloc de dedicar-la a altres coses que eren més vitals. Això no hauria de passar mai més en una societat avançada com presumim.

Què es podrà veure en aquest documental?

El documental serveix de commemoració de la feina que s’està fent, perquè això encara no està acabat, i és també un homenatge a totes les persones que l’han fet possible al llarg d’aquests 25 anys que portem de lluita en contra de la MAT a la Selva. Ens mostra que tot allò que ha anat passant durant aquests anys, no és una concatenació de fets, sinó que sobretot volem parlar del que és important per nosaltres, que és el com hem lluitat aquests anys. Una determinada manera de treballar, de fer. Al final és una història de perseverança.