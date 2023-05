Enxampen un conductor a Maçanet amb 15 immigrants il·legals en una furgoneta

Sorpresa la que va tenir una patrulla dels Mossos de Trànsit de Girona fa pocs dies a Maçanet de la Selva. Es trobaven a l’AP-7 i a l’altura del quilòmetre 85,5 van fer aturar una furgoneta on hi havia molta gent a dins. Això va succeir el 24 d’abril poc abans de la set de la tarda i quan el vehicle es va parar, els agents van veure que en sortien dues persones corrents, que van fugir.

Tot i això, els agents van acabar localitzant 13 persones que viatjaven dins de la furgoneta. Aquesta situació estranya va fer sospitar als policies que podia tractar-se d’un transport d’estrangers il·legals. Arran dels fets van intentar identificar les 13 persones però va ser complicat perquè només sis portaven algun tipus de documentació. Sis duien passaport o algun document que en teoria era seu. Segons els documents, eren del Pakistan i un altre home, de l'Índia.

Davant del succeït, els Mossos d’entrada van detenir el conductor, de nacionalitat pakistanesa, per un delicte contra la seguretat viària i el van portar cap a la comissaria dels Mossos de Santa Coloma de Farners. La resta també van anar cap a les dependències policials.

Tots els estrangers tenien entre 20 i 33 anys. De les 13 persones interceptades, 12 van haver d’ingressar a l’hospital Santa Caterina de Salt perquè presentaven algun tipus d’infecció a la pell.

La Policia Nacional té una investigació oberta ja que els migrants van pagar per entrar a Espanya

En paral·lel, els Mossos van poder aclarir quelcom més i van certificar les sospites, era immigració il·legal. Per això, el conductor va acabar detingut no només per un delicte contra la seguretat viària pel tipus de transport sinó també, està acusat penalment. En el seu cas per presumptament haver afavorit la immigració il·legal i a més, amb ànim de lucre i de persones irregulars de fora de la Unió Europea.

Investigació oberta

Arran dels fets, els Mossos van contactar amb la Policia Nacional que s’encarrega de l’àmbit d’estrangeria. Aquest cos policial va obrir una investigació per aclarir si es tracta d’un cas aïllat o hi ha algun tipus de màfia al darrere d’aquest cas. I és que segons van poder esbrinar després amb els implicats en el viatge: tots 13 es troben en situació irregular.

El conductor hauria recollit a França a peu de carretera als 15 migrants -dos van fugir-. Finalment, van poder corroborar que són del Pakistan (8) i l'Índia (5) i que la seva intenció era anar cap a Espanya. A més, els agents de la Policia Nacional també van aclarir que els migrants havien pagat entre 500 i 700 euros per poder pujar a la furgoneta i entrar al país. Abans d’arribar a França, alguns van passar per Itàlia, Sèrbia; una ruta que van fer des dels seus països d’origen.

Pel que fa a la furgoneta en la qual viatjaven els immigrants té plaques franceses i el conductor que va acabar detingut tampoc tenia documentació i era irregular. Per tot això, la Policia Nacional els va detenir a tots per infracció a la llei d'estrangeria i els ha obert un expedient d’expulsió que ha de fer el seu curs.

