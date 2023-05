Els Bombers han hagut d'actuar aquest migdia en un incendi de comptadors de les plaques solars en una hípica de Vidreres.

El foc s'ha declarat cap a dos quarts d'una i inicialment, els responsables han intentat apagar el foc amb extintor però no han pogut, i per això, han activat els Bombers.

S'han desplaçat cinc dotacions fins a l'àrea afectada i en poca estona han pogut extingir el foc.

Posteriorment, els Bombers han fet comprovacions que no hi hagués perill en altres àrees de la masia, ja que a prop hi havia palla emmagatzemada i estables amb cavalls.

Finalment, l'incident s'ha saldat només amb afectació del quadre elèctric dels comptadors, informen des del cos d'emergències.