La Selva és la comarca que té la ràtio d'ocupacions d'habitatges més alta de Catalunya, amb 1.014 per cada 100.000 habitants entre els anys 2018 i 2022. Segons dades del departament d'Interior i dels Mossos d'Esquadra obtingudes per l'ACN, la segueixen el Baix Penedès (amb una ràtio de 954) i l'Alt Camp (671). La meitat dels deu municipis de més de 2.000 habitants amb major incidència són a La Selva, mentre que Badalona és la població amb una major ràtio a tota l'àrea metropolitana, i Figueres i Mataró encapçalen el rànquing de capitals comarcals. Les xifres analitzades per l'Agència reflecteixen que cada dia es van ocupar gairebé 20 habitatges de mitjana arreu del país durant el mateix període, un 40% de les quals primeres residències.

Entre el 2018 i el 2022, 1.802 habitatges van ser ocupats a la Selva. Malgrat tenir una proporció més alta que cap altra comarca, es tracta d'una xifra absoluta més baixa que als territoris amb més casos: el Barcelonès (9.942 ocupacions en els cinc anys), el Vallès Occidental (4.279), el Maresme (2.201) i el Vallès Oriental (2.174). En tots quatre casos, la ràtio és molt similar a la mitjana de Catalunya, que se situa en les 448 ocupacions per cada 100.000 habitants. A l'altre extrem del rànquing, els Mossos no van registrar-ne cap a l'Alta Ribagorça i van tenir constància de menys de 10 al Priorat, el Pallars Sobirà, la Terra Alta i l'Aran en tot el lustre.

L'alta incidència a la Selva ha portat les ocupacions a ser un dels principals punts de debat durant la precampanya de les eleccions en alguns dels seus municipis, com ara Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, i Riells i Viabrea, la tercera població amb una taxa més alta a tot el país. Diversos alcaldables de la comarca aposten per reforçar la vigilància, mentre que d'altres busquen diàleg amb els ocupes per evitar que s'hi estableixin. Alguns candidats remarquen que cal actuar amb els habitatges buits i expropiar-los per evitar el problema.

Gairebé 35.000 ocupacions a Catalunya en cinc anys

En general, els Mossos van registrar 34.925 casos a Catalunya durant els cinc anys, un total de 19,12 cada dia. La incidència, però, va ser desigual, ja que l'any de la pandèmia, el 2020, les ocupacions es van enfilar a 7.859, i a partir de llavors van caure fins les 7.021 de l'any passat. La ràtio en tot el període va ser de 448.

Aproximadament en un 40% dels casos, els fets van ocórrer en primeres residències, un percentatge superior als habitatges en construcció o no habitats (37%), a les segones residències (17%) o als habitatges sense ús (4,6%).

Les xifres també reflecteixen que 757 locals arreu del territori van ser ocupats durant els cinc anys. Una quarta part dels immobles eren locals sense ús, mentre que un 16% van ser bancs o caixes.

Riells i Viabrea, Olivella, Vidreres i Torrelles de Foix, amb la major incidència

Els municipis catalans amb una incidència més alta d'ocupacions en proporció a la seva població són Querol (Alt Camp) i Marganell (Bages), però és Riells i Viabrea (la Selva) qui encapçala el rànquing en pobles de més de 2.000 habitants. El segueixen Olivella (Garraf), Vidreres (la Selva), Torrelles de Foix (Alt Penedès), Maçanet de la Selva (la Selva) i Riudarenes (la Selva).

A diversos municipis i comarques de la Catalunya Central, les ocupacions també estan per sobre de la tendència general. És el cas de Sant Vicenç de Castellet, amb una taxa de 713 per cada 100.000 habitants, significativament per sobre de la mitjana. La situació ha generat percepció d'inseguretat entre la ciutadania i, de fet, en els darrers anys s'han fet manifestacions i recollida de signatures. L'alcaldessa i candidata d'ERC, Adriana Delgado, admet que es van trobar amb un problema greu quan van arribar a l'alcaldia el 2019 i assegura que han reduït les ocupacions a la meitat.

El fenomen arreu de Catalunya va generar al voltant de 25.000 actuacions dels Mossos entre els anys 2019 i 2021, més de 8.000 per any, tal com va revelar el departament d'Interior l'any passat en una resposta a una pregunta parlamentària de Vox. El fet de l'ocupació il·legal de propietat particular va ser el motiu més estès, amb la majoria dels casos (55%). Amb tot, es van donar altres raons, com persones que causen inseguretat (7%), discussions verbals (5%) o alarmes de robatori en habitatge (3%). Agents de Mossos també es van mobilitzar en immobles ocupats per persones que estaven demanant ajuda, per amenaces i/o coacions o per danys contra la propietat privada, entre un centenar més de motius.

El Baix Penedès i la Selva, així com l'Alt Empordà, el Gironès i el Baix Empordà van ser les comarques amb una ràtio d'actuacions de la policia catalana més alta. Entre els municipis de més de 2.000 habitants, Riells i Viabrea (la Selva), la Pobla de Montornès (Tarragonès), Maçanet de la Selva (la Selva), Vidreres (la Selva) i Olivella (Garraf) van concentrar més accions dels Mossos en proporció a la seva població.