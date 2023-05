Durant el dia d'ahir, Blanes va ser «la capital catalana de la fotografia» a través d'un esdeveniment que es va acollir enguany en aquest municipi on comença la Costa Brava. Es va tractar de la 38a Festa de la Fotografia Catalana, una trobada que se celebra cada any en una localitat diferent, i que aquest 2023 s'ha acollit a Blanes per commemorar encara amb més força els 50 anys del Concurs Internacional de Fotografia que s'han complert enguany.

L'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes (AFIC) es va proposar candidata per a l'organització de la trobada en la qual van participar 150 aficionats i aficionades de la fotografia d'arreu del país. Per dur a terme la celebració, l'AFIC va comptar amb el suport de la Federació Catalana de Fotografia (FCF) i l'Ajuntament de Blanes, així com d'un bon grapat d'entitats i empreses. Un dels moments més destacats viscuts aquest dissabte durant la celebració va ser el lliurament de premis del 50è Concurs Internacional de Fotografia Quillat, que va tenir lloc a l'emblemàtica Casa Saladrigas, un acte encapçalat per l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i el president de l'AFIC, Joan Membrives.