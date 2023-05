🔴 Els #AgentsRurals del #GSMARIcar denuncien dues persones per acampar a la Cala Futadera de Tossa de Mar, que forma part de l'EIN Massis de Cadiretes, on és prohibit sense autorització



⚠️ Recordeu: és prohibit fer foc i no és permès campar en espais naturals protegits. pic.twitter.com/SCLNq3EUhX