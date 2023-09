L'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat de fer tocaments a una menor d'edat entre 2016 i el 2019 a Arbúcies. Segons les acusacions, els fets haurien tingut lloc en una urbanització de la localitat mentre la víctima, que tenia entre 11 i 14 anys, jugava amb el fill del processat a casa o bé a la piscina comunitària. Durant els períodes vacacionals que la víctima passava a la urbanització, l'acusat tenia comportaments "inadequats" i de marcat" caràcter sexual amb ella, segons indiquen les acusacions.

El judici a la secció quarta s'ha fet sense escoltar la declaració de la víctima, ja que s'ha admès com a prova preconstituïda. El tribunal reproduirà el seu relat en privat. Segons relaten les acusacions, el processat s'aprofitava de la discapacitat del seu fill per convidar la menor a casa seva perquè jugués amb ell. En una d'aquestes ocasions, mentre jugaven amb unes ulleres de realitat virtual, l'acusat va enganxar-se a l'esquena de la menor i va agafar-li la cintura. En una altra situació, mentre miraven una pel·lícula, a la víctima li va caure una crispeta a la zona genital, i el processat va intentar-la agafar per satisfer els seus desitjos lascius.

Les acusacions també indiquen que un dia que jugaven a fet i amagar l'acusat va ficar-se sota una taula amb ella i va obligar-la a tocar-li els genitals.

A la piscina comunitària també s'haurien produït incidents. Concretament, el processat hauria passat per sota les cames de la víctima i mirant-li la zona dels genitals.

Així mateix, li hauria dit expressions com "estàs molt guapa" o "ets el millor que m'ha passat aquest estiu" i li hauria fet fotografies amb una tauleta mentre jugava a la piscina.

Una veïna de la comunitat ha explicat que l'acusat tenia un joc "molt invasiu" amb els nens, i que tenia actituds amb els menors que altres veïns tampoc consideraven "normals".

Enemistat entre veïns

El processat ha negat els fets i ha assegurat que jugava amb els nens de la urbanització per ajudar el seu fill a socialitzar. Ha negat que fes servir la tauleta per fer fotos a la víctima, assegurant que els nens de la urbanització sempre li demanaven. El processat també ha explicat que tenia una mala relació amb algunes famílies de la comunitat que durant el confinament li havien recriminat que sortís al jardí amb el seu fill tot i fer-ho amb un permís mèdic.

Sobre els tocaments a la víctima, ha dit que no eren certs. En el cas de l'episodi de les crispetes, ha manifestat que la menor havia llençat el recipient a l'aire i que l'havia fet aixecar del sofà per netejar el terra.

Les parts han acordat no practicar la prova pericial i donar-la com a reproduïda. La defensa, durant el seu informe final, ha recordat que l'equip que va fer una exploració psicològica a la víctima va concloure que no es podia descartar que tercers l'haguessin induït a interpretar amb una connotació sexual actes que no ho eren.

En canvi, les acusacions indiquen que el relat de la menor sempre ha estat congruent i intacte i demanen que el condemnin a 5 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys. També sol·liciten una mesura d'allunyament i prohibició de comunicació, una indemnització de 6.000 euros i que no pugui treballar durant 4 anys amb feines que suposin un contacte amb menors.