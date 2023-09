La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat l'exregidora de Vidreres per Tothom Entesa, Elena Valverde, per desviar presumptament més de 17.000 euros dels comptes de l'Entitat Urbanística de Conservació de Puigventós. Valverde va exercir com a secretària de la junta de l'entitat entre 2013 i 2014, amb anterioritat a la seva etapa a l'Ajuntament, que va tenir lloc entre 2015 i 2019.

Juntament amb una segona acusada, que durant el 2013 i 2014 va ostentar primer el càrrec de vicepresidenta i posteriorment de presidenta, s'enfronten a 3 anys i mig de presó per diverses irregularitats en la comptabilitat de l'entitat detectades pels veïns de la urbanització.

"Quan vaig entrar a la junta com a vicepresident vaig trobar-me que no em deixaven ajudar en res, i amb el temps vaig veure que hi havien retirades de diners firmats per gent que no estava autoritzada i factures de reparacions de la piscina amb quantitats desproporcionades", ha explicat l'actual president de la junta. "Vaig demanar explicacions però l'únic que vaig obtenir va ser la prohibició de tenir accés als comptes", indica.

La urbanització compta amb 274 habitatges que tenen diversos serveis comunitaris però que no tenen els serveis recepcionats per l'Ajuntament i que ha de gestionar l'Entitat, com ara habilitar carrers, el serveis d'aigua i clavegueram o l'enllumenat. Segons els veïns que van presentar la querella contra les dues processades, hi ha 17.946,47 euros que no se sap a què s'han destinat.

D'entre la documentació aportada a la causa hi ha múltiples retirades en efectiu, xecs al portador firmats per l'anterior president de la junta i diverses retirades de diners que no han estat justificades, com ara 8.000 euros que s'havien de destinar a fer obres a la piscina comunitària el juny de 2013 i 4.800 euros que s'havien de destinar a pagar desperfectes a la zona esportiva. En aquesta factura només hi consta el pagament de l'IVA, però no hi ha cap constància que les obres s'hagin pagat. També hi ha 1.500 euros de "despeses diverses" no especificades.

"Tot està justificat"

Sobre això, les acusades han assegurat que tots els pagaments estan justificats i han negat cap desviació o la possibilitat que s'hagués dut a terme una comptabilitat paral·lela. Valverde, que s'encarregava dels pagaments a proveïdors i estava en contacte amb la gestoria que els assessorava, ha assegurat que "tot el que es feia passava per l'autorització de la junta". Sobre els pagaments en efectiu, va dir que es feien si algú ho demanava,. "A mi no em semblava gaire lògic fer pagaments en metàl·lic i anar amb els diners a mà però els anteriors membres de la junta em van dir que ho feien així", ha subratllat. En aquest sentit, ha volgut remarcar que "si no em donaven factura i rebut jo no pagava perquè havia de poder justificar les despeses".

Sobre les quantitats no justificades, ha dit que "no era normal que no s'especifiquessin", i que sempre es documentava tot. Per això ha referit que la gestoria estava al corrent de tot i que sabia què hi havia als comptes.

La segona acusada, que va iniciar la presidència de l'Entitat el 31 de març de 2013, ha indicat que no té coneixement de com es feien els pagaments, però ha subratllat que tot el que es feia s'enviava a la gestoria. També ha negat que es prohibís l'acces als comptes al vicepresident. Per últim, ha manifestat que els saldos dels comptes estaven a disposició dels membres de la junta.

Ambues d'enfronten a 3 anys i mig de presó per un delicte continuat d'apropiació indeguda. Les acusacions també els demanen que paguin a l'Entitat els diners reclamats i que paguin una multa de 2.700 euros.

La defensa demana inicialment l'absolució, però en cas de condemna, demana que s'apligui una atenuant molt qualificada de dilacions indegudes, ja que la causa ha estat paralitzada durant més de 7 anys per motius no imputables a les acusades.