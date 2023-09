Un ciclista d'edat avançada, de més de 70 anys, ha resultat ferit molt greu en ser atropellat per una furgoneta a Anglès.

L'accident de trànsit ha tingut lloc cap a les vuit del matí en un pas d'un semàfor de l'N-141, la carretera anomenada popularment com de la Vergonya.

Per causes que es desconeixen i els Mossos de Trànsit investiguen, una furgoneta ha envestit un ciclista que travessava la carretera en un punt on hi ha un semàfor.

L'N-141 es troba en obres i el semàfor que anteriorment estava ubicat a tocar una benzinera, a l'entrada venint de Girona, ara es troba a la recta. És un semàfor que compta amb pas de vianants i ciclistes. Per aquí és on creuava l'home d'edat avançada quan l'han atropellat.

Arran dels fets s'han activat els Mossos d'Esquadra de Trànsit, la Policia Local d'Anglès, els Bombers i el SEM. Els sanitaris han enviat l'helicòpter medicalitzat i una ambulància.

Els sanitaris han pogut estabilitzar al ciclista i finalment, l'han evacuat amb una ambulància a l'hospital Josep Trueta de Girona ferit de molta gravetat, segons confirmen des del Servei Català de Trànsit (SCT). L'home ha estat atès al centre hospitalari i s'hi troba en estat crític. Està previst el seu ingrés a la Unitat de Cures Intensives (UCI), indiquen des del centre sanitari.

Conductor detingut

Els Mossos de Trànsit s'encarreguen de la investigació del greu accident. D'entrada, els policies han detingut al conductor de la furgoneta. L'home, de 60 anys, està acusat de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit ja que no hauria fet cas a la senyalització. S'apunta que s'hauria saltat el semàfor però els Mossos encara tenen la investigació en estat molt preliminar.