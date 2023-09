En el ple ordinari d’aquest dilluns es va formalitzar la rebaixa del sou de l’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas (PSC). El batlle ho va anunciar setmanes enrere i la decisió es va aprovar en la sessió d’aquest dilluns. L’alcalde argumenta que, en rebre també una retribució econòmica de la Diputació de Girona, considera «oportú» reduir el salari que rep de l’Ajuntament. En concret, Lamelas passarà de rebre 53.707,88 euros (bruts anuals) a obtenir-ne 33.880 de l’administració local. Una rebaixa que, en acabar el mandat, es traduirà en un estalvi d’uns 80.000 euros.

Frederic Guich, de Lloret En Comú Podem, va valorar el gest com a positiu: «Aquest és un gest que l’honora tenint en compte que cobren dos sous». Lara Torres, de Sumem, va subratllar que «nosaltres no li hem de dir que ha de cobrar, però pensem que la seva manera d’actuar és comunicar-ho, fer populisme, i després fer els actes. Això ho va anunciar al juliol i ara es fa efectiu. Està clar que siguent diputat de la Diputació percebrà 50.000 euros més anuals allà... A nosaltres no ens preocupa tant el sou, sinó la dedicació. Ell té una dedicació del 90% però nosaltres pensem que Lloret i el que requereix el càrrec és tenir una dedicació plena».

Per la seva banda, Albert Ferrández, d’Esquerra Republicana, va subratllar que «tothom ha de cobrar en funció de la responsabilitat que té. Nosaltres mai criticarem el sou de l’alcalde per la feina que té. Nosaltres critiquem que es compatibilitzi la feina d’alcalde amb altres institucions i la seva empresa privada. Més enllà de la reducció de sou, volem que hi hagi una dedicació exclusiva».

Finalment, Albert Robert, Junts per Lloret, va valorar que «no és justificable perquè va dir que es reduïa el sou per afrontar les necessitats quan ho fa perquè percep pràcticament 50.000 euros de la Diputació. Entenem que un alcalde de Lloret ha de tenir exclusivitat. El que fa és perfectament legal però pensem que l’Ajuntament no pot tenir un alcalde que faci més feines que la d’alcalde».