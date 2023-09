Un motorista va morir ahir a la nit en un accident de trànsit en xocar amb un senglar a Vilobí d'Onyar. La víctima mortal, A.V.R. tenia 35 anys i era veí de Vilobí d'Onyar.

L'accident de trànsit fatal va produir-se cap a un quart d'onze de la nit a l'altura del quilòmetre 13,1 de la GI-533 al seu pas per Vilobí. El punt del sinistre mortal és la recta de Can Terrer, abans d'arribar a la benzinera BP, on hi ha a la cruïlla per anar cap al poble.

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) investiguen les causes del sinistre mortal. Havent passat ja unes hores, la investigació ha avançat i ara tot apunta que un senglar va irrompre al mig de la GI-533 i en aquell moment, la moto va xocar contra l'animal. El motorista va perdre el control, va caure i va acabar atropellat per un cotxe que circula va en sentit contrari.

Arran dels fets es van mobilitzar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra de Trànsit, el SEM i quatre dotacions dels Bombers. Els efectius d'emergències no van poder fer res per salvar la vida al motorista. EL SEM també va activar l'equip de suport psicològic.

11 motoristes morts

Amb aquest ja són onze els motoristes que han perdut la vida en un accident de trànsit a les comarques de Girona des de principis d'any en vies interurbanes. Això representa més de la meitat de les víctimes mortals d'accidents en carreteres, que ja s'eleven a 20 des d'inicis del 2023.

Els motoristes són un col·lectiu vulnerable i al qual s'està presentant especial atenció en el darrer any arran de la creixent mortalitat i sinistralitat per part de la policia i autoritats del Trànsit. Amb aquesta víctima, són 114 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 37 de les quals motoristes, segons el Servei Català de Trànsit.

Un altre accident, a l'AP-7

Durant la mateixa nit es va produir un altre accident de trànsit al mateix municipi però en aquest cas a l'AP-7. Un vehicle va patir una sortida de via quan passaven pocs minuts de les onze de la nit. El cotxe anava en sentit Barcelona i sortosament, va acabar amb un ferit lleu, indiquen des del Servei Català de Trànsit (SCT). Aquest accident ambé va mobilitzar els Bombers, Mossos i el SEM.