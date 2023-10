Vidreres fa marxa enrere i desactivarà els radars de trànsit fixos de la C-63

Vidreres ha fet marxa enrere i ha anunciat que desactivarà els dos radars de trànsit que hi ha ubicats a la C-63, en concret, a l’entrada i sortida del poble. En un comunicat, l’Ajuntament exposa que els ginys no funcionen des del passat 16 de setembre: «Es va suspendre el funcionament dels radars tot buscant establir un període de participació ciutadana per revisar-ne la ubicació i que s’aconsegueixi regular el trànsit al municipi».

L’Ajuntament assegura que instarà a la Generalitat a revisar les sancions imposades per aquests dos radars, tot i que no ha transcendit quantes multes n’han derivat des de la seva posada en funcionament. Per la seva banda, Jordi Camps, l’alcalde de Vidreres, va assegurar ahir que s’iniciarà un procés participatiu per decidir com s’ha de procedir a regular el trànsit rodat al municipi. «Fa bastants dies que havíem decidit suspendre el funcionament dels radars, perquè només n’hi havia dos que funcionaven. Vam decidir suspendre el seu funcionament i obrir un procés per opinar quina és la millor solució. Per ara hi ha tres caixes, però només dos radars. Els aparells continuaran analitzant dades, però no posaran més multes». La resposta de l’Ajuntament arriba després que hagin sigut múltiples les queixes dels veïns i usuaris d’aquesta via que criticaven l’elevat nombre de sancions derivades dels radars.

«Realment els radars instal·lats a les entrades de Vidreres són per prevenir accidents o són per una altra cosa? No seria més realista un radar de tram entre Lloret i Vidreres, per exemple? Que em posin una multa per anar a 48 km/h em sembla desmesurat», criticava un usuari a través de les xarxes socials.

Els radars, ubicats a la C-63 en els accessos al municipi (un en direcció Sils i una altra en direcció Lloret), es van instal·lar el passat mes d’abril i al juliol van començar a sancionar. «Hi havia hagut gent que ens ha fet arribar que potser primer calia pregunta rals veïns per opcions alternatives i al final ho hem decidit així», conclou el batlle.