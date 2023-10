Un incendi a tocar les vies del tren va cremar aquest dimecres al vespre uns 1.000 metres quadrats de vegetació en un camí de Blanes. Aquest itinerari uneix el barri de la Plantera amb l'aparcament de l'estació de tren i ha quedat tancat a l'espera de la neteja de la zona

El foc va començar cap a les set del vespre i va iniciar-se amb un arbre de la zona forestal del costat de les vies del tren, dins el perímetre de l’antiga factoria SAFA.

Arran dels fets es van mobilitzar cinc dotacions dels Bombers, tres patrulles de la Policia Local, una de Protecció Civil i una dels Mossos d'Esquadra. Que van aconseguir sufocar ràpidament el foc, que segons l'ajuntament de Blanes, va cremar uns 1.000 m² de zona forestal.

Treballem en un incendi de vegetació urbana a Blanes. Crema la capçada de diversos pins amb una manta de pinassa molt densa i uns 100m2 de sotabosc. El foc està perimetrat i hi som amb 5 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/Yj1rknTWFI — Bombers (@bomberscat) 4 de octubre de 2023

A la zona hi van romandre efectius dels Bombers fins als volts de la mitjanit per seguir refredant la zona, per impedir així que tornés a revifar. Ja que a la zona hi havia molta pinassa i tot està molt sec per la sequera.

Un cop acabada la intervenció, la Policia Local va tancar els dos accessos al camí, que encara avui es troba tancat al pas de vianants a l’espera que se sanegi la zona.

Per interessar-se sobre l’avanç de l’operatiu d’intervenció en l’incendi s’hi van acostar l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat de la regidora de Participació Ciutadana, Estefanía Romero, indica l'ajuntament en un comunicat.