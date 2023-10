Intervenen més de 800 productes falsificats i elements per crear-ne en una botiga de Lloret

Nou cop policial contra les falsificacions. La Policia Local de Lloret i la Policia Nacional han intervingut més de 800 productes falsificats i elements per crear-ne en una botiga del centre de la població. Es va detenir al responsable de l'establiment i el cos municipal en la mateixa actuació va aixecar acta i va intervenir "vapers" amb nicotina que es venien i incomplien la legislació.

El dispositiu conjunt d'ambdós cossos policials es va fer el dia 15 de setembre i va començar arran que la Policia Administrativa del cos local de Lloret va informar la Policia Nacional que s'estarien venent productes falsificats en aquest comerç. La Policia Nacional va certificar-ho amb els pèrits de les marques que van denunciar. Posteriorment, van realitzar el dispositiu en aquest establiment de dues plantes. Els agents van trobar productes de marques de luxe així com d'equipacions esportives. Curiosament, van comprovar que les peces exposades a primera línia es podien vendre, però, en canvi, les que hi havia penjades a dins, en canvi, eren falsificacions. Portaven la marca comercial i, en canvi, no eren originals.

A banda també van confiscar peces de marroquineria de primeres marques. En total, es van intervenir més de 800 productes i també molt d'aquests materials es trobaven encara per muntar. És a dir no duien els logotips de les marques i altres elements metàl·lics que els policies també van trobar a la botiga a punt de muntatge.

Per tot això, la Policia Nacional va detenir i posteriorment, va deixar com a investigat per un delicte contra la propietat industrial al responsable de l'establiment.

D'altra banda, la Policia Administrativa de Lloret va observar que a la botiga també es venien vapers, Les cigarretes electròniques que contenien nicotina i que incomplien la llei contra el tabaquisme i el codi de consum. Per tot això, van intervenir els productes i van aixecar acta.

Els dispositius contra les falsificacions són freqüents a la província de Girona, que té la Costa Brava i la zona de la frontera -especialment la zona del Portús- com a punts negres d'aquesta pràctica. A banda dels "top manta" sobretot a l'estiu en diverses poblacions.