Els Agents Rurals han denunciat un pescador a Tossa de Mar que estava agafant pops amb arpó sense llicència. L'home, que feia pesca recreativa subaquàtica, no tenia cap mena de documentació i estava fent servir un equip de subministrament d'aire en una zona abalisada per al bany. Portava un arpó manual, que posava entre les pedres i els forats del fons marí per capturar pops. Els rurals li han comissat tot el material (l'arpó, l'equip d'aire, els pesos per mantenir-se al fons...) i l'han denunciat per saltar-se la normativa.