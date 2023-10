L'Ajuntament de Blanes (Selva) ha aprovat per unanimitat la cessió de tres finques municipals a la Fundació Salas per a la construcció de 86 pisos de lloguer social. Aquesta cessió s'ha aprovat aquest dilluns en un plenari convocat d'urgència. El motiu de la rapidesa per tirar la cessió endavant és entrar en el termini d'un programa d'ajuda per a la construcció d'habitatges de lloguer social en edificis energèticament sostenibles. Les finques estan ubicades al barri de Valldolig i s'han cedit a la Fundació Salas, que s'encarregarà de la promoció. Posteriorment, la Fundació Privada Nou Lloc Habitatge Social gestionarà els lloguers quan ja s'hagin construït els pisos.

Blanes avança en la promoció d'habitatge social i aquest dilluns al vespre s'ha desencallat la cessió de tres finques del barri de Valldolig a la Fundació Salas perquè hi construeixi 86 pisos de lloguer social. Es tracta d'una cessió per 75 anys que aprova el consistori per tres finques ubicades en la mateixa zona. Una està al carrer de l'Anoia 23, on es projecten 36 habitatges. La segona finca està al carrer del Torrent Ses Vernes 10-12, on hi haurà 28 pisos més i finalment la tercera parcel·la està al carrer de l'Anoia 29 i s'hi aixecaran 29 habitatges.

La Fundació Salas s'encarregarà de la promoció d'aquest conjunt de pisos i la gestió posterior del lloguer social anirà a mans de la Fundació Privada Nou Lloc Habitatge Social. La cessió per 75 anys dels terrenys municipals s'ha aprovat per unanimitat en un plenari convocat per urgència aquest dilluns al vespre. El motiu de la celeritat per tirar aquest punt endavant és poder entrar en els terminis establerts d’un programa d’ajuda a la construcció d’habitatge de lloguer social en edificis energèticament sostenibles. En el cas en què s'hagués portar el punt en el proper plenari ordinari d'aquest octubre, no s'hagués pogut incloure la promoció.