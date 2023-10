Lloret licita les obres de l’amfiteatre dels jardins de Santa Clotilde

L’amfiteatre projectat als jardins de Santa Clotilde és un pas més a prop de fer-se realitat. L’Ajuntament de Lloret ha iniciat la licitació de l’obra per un import de 581.633,44 euros. En el marc de l’operació es preveu també l’adequació del passeig dels til·lers. A banda de l’amfiteatre, també es millorarà l’entrada als jardins, que serà molt més accessible que l’actual. Quedarà pendent, això sí, poder tirar endavant el projecte del centre d’interpretació, per al qual s’està buscant el finançament necessari.

Al desembre de 2022 l’Ajuntament va adjudicar la redacció del projecte a l’empresa SCOB Arquitectura i Paisatge per un import de 41.000 euros. Cal recordar que els Jardins estan catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), fet que condiciona el procés d’adjudicació perquè les empreses licitadores han de garantir un seguit de condicionants especials, com el de tipus mediambiental en què les empreses s’han de comprometre a l’ús de maquinària el màxim respectuosa possible amb el medi ambient. D’altra banda, la runa generada en el procés de construcció s’ha de retirar periòdicament en un període no superior de tres dies.

La proposta incorpora dues actuacions al llarg d’aquest itinerari; la construcció d’un espai cobert pels serveis d’ús del públic, i la construcció d’una plataforma per amfiteatre per poder acollir el programa escènic. Aquestes es distribueixen aprofitant el pendent natural del terreny per a no modificar la topografia actual i així mantenir tots els arbres existents.

La intervenció inclourà una tanca perimetral ocultada visualment amb la vegetació, per regular i controlar l’accés a la zona, amb possible independència respecte als jardins, així com l’arranjament i millora de la vegetació existent, mantenint la relació de continuïtat visual amb els jardins.

La intervenció, segons indiquen en el projecte, pretén dotar els jardins d’un espai multiusos per a la celebració d’esdeveniments amb aforament.