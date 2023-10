El govern de Lloret de Mar (Selva) denuncia que ha heretat una situació econòmica "molt complicada" de l'anterior mandat i que, un cop han pogut analitzar "a fons" l'estat actual dels comptes municipals, han detectat factures i deutes pendents. En un comunicat, el govern municipal liderat per Adrià Lamelas (PSC), detalla a la ciutadania els "desajustos financers" i avança que l'estat de la situació financera de l'Ajuntament obligarà a adoptar "mesures impopulars": "L'actual situació econòmica és molt delicada". L'equip de govern concreta, per exemple, un deute de 2,6 milions d'euros amb l'Agència de Residus de Catalunya o més de 500.000 euros en factures de subministraments pendents.

"L'equip de govern de Lloret de Mar ha volgut informar a la ciutadania que l'actual situació econòmica és molt delicada degut a la greu inflació econòmica que travessa Europa i especialment accentuada al municipi per la gestió de l'anterior equip de govern", comença el comunicat. Al document difós aquest divendres, el govern municipal remarca que, després de la investidura d'Adrià Lamelas com a alcalde i la constitució del nou Ajuntament, han analitzat "a fons" l'estat dels comptes municipals, sobretot per poder treballar les ordenances fiscals i el pressupost per a l'any vinent.

"Es vol fer un exercici de transparència perquè la ciutadania conegui els desajustos financers que ha heretat el municipi com a conseqüència de la gestió de l'anterior equip de govern", exposen. A continuació, el comunicat recull fins a vuit punts on desgrana aquests "desajustos detectats". Hi ha, per exemple, tres factures pendents de pagament a Fecsa-Endesa i Iberdrola que, sumades, ascendeixen a més de 500.000 euros.

També recullen un "deute" de 2,6 milions d'euros amb l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), que qualifiquen de "substancial" i que posa "en risc els serveis essencials" per als veïns.

El govern municipal també acusa l'anterior (liderat per Junts en pacte amb ERC i exregidors socialistes) de "manca de manteniment" i falta de dotació real de serveis que es tradueixen, també, en un impacte econòmic per a les arques municipals. Per exemple, recullen que han hagut d'afrontar "despeses extraordinàries" com 260.000 euros per canviar el sistema d'aire condicionat de la biblioteca municipal per falta de manteniment o treballs de reparació a les xarxes de clavegueram i aigua.

"Manca de planificació"

Lamelas sosté que també hi va haver "manca de planificació" en seguretat ciutadana i protecció civil, que ha comportat un excés d'hores extra no previstes: "La despesa real del 2022 va ser de 650.268.50 euros i el pressupostat va ser de 442.700. Aquest fet va fer que a mitjans d'estiu ja s'hagués esgotat la partida pressupostària prevista per pagar les hores extra de la Policia Local, fet que mostra que estava planificat a la baixa".

A això hi sumen un pressupost "deficitari" per a cultura i festes o serveis, com el d'atenció domiciliària, pendent de licitació. "Aquest és només un exemple. El 30 de juny del 2023, quan es va fer efectiu el canvi de govern, hi havia dinou serveis bàsics de l'Ajuntament sense licitar o amb pròrrogues vinculades a diverses àrees com ara el manteniment de l'enllumenat públic, neteja i recollida de residus o serveis socials", exposen.

Al comunicat, Lamelas afirma que han rebut una "herència econòmica i administrativa desfavorable" però que treballaran "sense descans" per revertir aquesta situació afectant "el mínim possible" el dia a dia dels veïns, tot i que ja avança que la situació obliga a adoptar "mesures impopulars" a l'hora de dissenyar les ordenances fiscals i el pressupost.

"La ciutadania ha de saber que la situació econòmica és molt complicada i que necessitarem un esforç per part de tothom per poder fer front als reptes que tenim com a municipi, molts d'ells projectats al nostre pla de govern, però també per poder mantenir serveis bàsics i fonamentals", conclou l'alcalde.