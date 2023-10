L'Audiència de Girona ha començat avui el judici que ha assegut al banc dels acusats l'home que va confessar haver escanyat la seva dona fins a matar-la el 8 de novembre de 2020 mentre estaven dins de casa seva a Lloret de Mar. Un jurat popular haurà de decidir si hi ha prou proves per declarar-lo culpable, i sota quines circumstàncies va tenir lloc el crim.

En la primera sessió les parts han avançat les seves peticions provisionals de presó, i no serà fins dilluns quan l'acusat tindrà el torn de declarar. S'enfronta fins a 20 anys de presó, ja que l'Ajuntament de Lloret, personat com a acusació popular, l'acusat d'un delicte d'assassinat. En canvi, el fiscal creu que la víctima va tenir una mínima oportunitat de defensar-se, i que el processat va cometre un homicidi pel qual li demana 14 anys i 9 mesos de presó. En canvi, la defensa, tot i coincidir en la qualificació dels fets amb el fiscal, assegura que la víctima no estava indefensa i que el processat va actuar en legítima defensa. Per això, demana que s'apliqui la pena mínima (10 anys) i que se li rebaixi amb diverses atenuants.

El crim va tenir lloc cap a les nou de la nit en un apartament de l’avinguda de la Magnòlia del municipi on vivia el matrimoni. Ambdós van començar una discussió, durant la qual el processat va agafar pel coll la víctima i va escanyar-la durant uns minuts fins que va matar-la.

Després de l’homicidi, l’acusat va passar la nit al domicili, fins que l’endemà cap a les deu del matí va decidir entregar-se a la comissaria de la Policia Local del municipi, on va explicar amb gestos que havia matat a la seva dona. Tant ell com la víctima eren belgues.

Homicidi o assessinat

La discussió entre les parts està, d'una banda, en la qualificació dels fets: homicidi o assassinat (en aquest cas la víctima no s'ha pogut defensar o l'acusat l'ha fet patir innecessàriament, entre altres circumstàncies), i en el joc d'atenuants i agreujants que el jurat popular reconegui un cop acabat el judici.

Així doncs, el fiscal assegura que cal aplicar-li fins a tres agreujants (parentesc, abús de superioritat i aprofitament de lloc), i l'atenuant de confessió. L'Ajuntament de Lloret no contempla cap atenuant i, en canvi, assegura que la víctima va ser atacada per sorpresa i que no va poder defensar-se en cap moment per la superioritat física de l'home. La defensa, per la seva banda, sosté que la baralla que van iniciar acusat i víctima es va deure a la gelosia de la seva dona per una infidelitat d'ell, i que l'havia amenaçat de mort. Durant la discussió el processat hauria immobilitzat la víctima per evitar que anés a buscar un ganivet a la cuina. Llavors, enmig d'una situació de "xoc i pànic", va perdre el control i va escanyar-la fins a matar-la. A més, contradiu a les acusacions en la desproporció de forces entre ambdós, ja que segons la defensa era la víctima qui tenia més força, i no a l'inrevés.