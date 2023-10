Un home de 52 anys va haver de ser rescatat ahir a la tarda mentre es banyava a la cala Llevadó de Tossa de Mar. El banyista va entrar a l'aigua tot i el temporal marítim i va haver de refugiar-se a una boia pròxima a un penya-segat per la impossibilitat de sortir-ne. Els serveis d'emergències van rebre l'avís dels fets a les 16.12 hores, i al lloc van acudir els Bombers, el SEM, Protecció Civil de Lloret de Mar i les policies locals de Tossa i Lloret.

Les tasques de rescat les va dur a terme l'embarcació de Protecció Civil, que va tenir moltes dificultats per dur a terme el servei pel mal estat de la mar. El banyista es trobava en una zona molt pròxima a uns penya-segats, que sumat al temporal, impedia dur a terme el rescat amb l'embarcació, motiu pel qual un membre del cos es va haver de llançar a l'aigua per arribar fins on era l'home. Llavors, després de diversos intents, van aconseguir fer mar endins la maniobra de remolc fins a la barca.

Un cop dut a terme el salvament, van desembarcar al Port de cala Canyelles, situada al costat, on el banyista, de 52 anys i nacionalitat alemanya, va ser atès pel SEM, que va traslladar-lo a l'Hospital de Blanes amb hipotèrmia. Havia anat a la cala amb la família, i es desconeix els motius que el van dur a entrar dins l'aigua.

Precisament, només un dia abans va morir ofegat un home de 67 anys a la platja de la Mar Menuda del municipi. Diverses localitats costaneres han alertat els últims dies del perill d'accedir a les platges pels efectes del temporal. El 112 va rebre 9 trucades relacionades amb la pluja, el vent i la mala mar entre dijous i divendres.