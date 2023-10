Uns setanta voluntaris han recollit aquest dissabte a Blanes 150 quilograms de deixalles durant la segona neteja del fons marí i les platges que s'ha fet al voltant de la roca de Sa Palomera i les cales adjacents: Sant Francesc i Sa Forcanera. La majoria dels residus recollits han estat burilles de cigarretes, material higiènic com tovalloletes, llaunes, envasos i embolcalls, però també s'han retirat trossos de roba i sabates, així com restes de boies de senyalització esmicolades pel temporal. Els residus d'aquesta neteja, que organitza el departament de Residus i Neteja de l'Ajuntament de Blanes, ja han estat traslladats a la deixalleria municipal.

La neteja de final de temporada realitzada aquest passat dissabte a Blanes va començar a quarts de nou del matí, amb la instal·lació i equipament de les zones on s'havia de treballar entorn de la platja de Sa Palomera i zones adjacents. Després d'una primera rebuda organitzativa, els diferents equips de submarinistes –una vintena de bussejadors i bussejadores- es van començar a capbussar.

A mesura que els i les submarinistes van anar recollint les deixalles del fons marí, des de mar i terra se'ls va ajudar a transportar-les fins a la platja on s'hi havia habilitat un punt de recollida i triatge. Paral·lelament, les voluntàries i voluntàries de terra també es van anar encarregant de pentinar la sorra i recollir les deixalles que hi havia dipositades a la platja.

Tot el que finalment es va trobar, tant a la mar com a la terra, es va anar classificant segons el tipus de residus: plàstics, papers i cartó, orgànics, andròmines estranyes i altres tipus de materials. D'aquesta manera, es va facilitar el seu trasllat a la deixalleria municipal d'aquests residus que prèviament s'havien distribuït per tipus de contenidors.

L'acció ha comptat amb el suport del Centre de Busseig Blanes-Sub, encarregat de coordinar els submarinistes. El Club de Vela Blanes, el Club Social de l'Associació Família i Salut Mental, el Talaixà Team, Opsiren (empresa de Blanes que fabrica banyadors amb plàstic reciclat), Nora, la Fundació Aspronis, Go Zero Waste (Mou-te pel zero) també hi ha col·laborat.