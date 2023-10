L'Ajuntament de Blanes ha començat a repartir 7.000 envasos reutilitzables i 350 bosses de jute als mercats de Mas Enlaire, el de fruites i verdures i en la venda de peix fresc d'Es Portal. Els envasos serviran per a carn i peix, llegums o productes de xarcuteria entre d'altres, mentre que les bosses de jute es preveu que siguin per comprar peces de fruita i verdura. L'objectiu d'aquesta campanya és incidir en l'economia verda i reduir residus d'un sol ús com ara les bosses de plàstic o els papers que s'utilitzen per embolicar el peix i la carn. Al mateix temps, la campanya vol incidir en la promoció del comerç local i la qualitat dels productes que ofereixen. El consistori repartirà els envasos i bosses de forma gratuïta.

La idea és que els compradors rebin els envasos i les bosses amb la primera compra. A partir d'aquí, quan tornin al mercat podran fer-ho amb els mateixos envasos que han rebut la primera vegada i posar-hi les noves compres. Des del consistori recorden que la neteja i la salubritat dels envasos és responsabilitat del consumidor. Si el venedor considera que no està en les condicions òptimes de neteja, podrà rebutjar fer-lo servir. En qualsevol cas, l'Ajuntament de Blanes recorda que els comerciants queden exempts de la responsabilitat que pot derivar per problemes de seguretat alimentària en cas que es facin servir aquests recipients. Aquesta acció forma part del projecte 'Anem a plaça' que està impulsat per l'àrea de Promoció de la Ciutat de Blanes i finançat per la Diputació de Girona. Els envasos i les bosses de jute es repartiran en el mercat municipal de Mas Enlaire, en el mercat de fruita i verdura que es fa en el nucli antic del municipi i a Es Portal, on es ven el peix fresc pescat per la confraria de Blanes.