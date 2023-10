Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Riells i Viabrea han desmantellat un cultiu de marihuana a tocar l'escola del municipi.

A més, han detingut dos homes de 34 i 50 anys a qui acusen de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric.

La investigació policial va començar a mitjans d'aquest mes d'octubre arran de queixes veïnals i de l’escola on s’informava la policia d’una possible plantació interior de marihuana al carrer Escoles de Riells i Viabrea.

Després d’indagacions i quan es va tenir la certesa que hi havia un cultiu interior de cànnabis, els Mossos de la comissaria de Santa Coloma de Farners van demanar una autorització judicial per entrar i escorcollar el domicili.

El divendres passat cap a les cinc de la matinada es va fer l'entrada a l'immoble i hi van participar per part dels Mossos, agents de la Unitat d’Investigació, de Seguretat ciutadana i de l’ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius). En el dispositiu també hi va participar la Policia Local de Riells i Viabrea.

A dins hi van trobar els dos homes i també van desmantellar una plantació de 105 plantes de marihuana, més de 100 esqueixos, tot el material de la infraestructura necessària per al cultiu. A més van trobar cinc bosses i un assecador ple de cabdells de marihuana. En total, hi havia uns dos quilos de cabdells ja preparats per la venda.

Per tot això, van arrestar els dos homes per tràfic de drogues i també per frau elèctric, ja que el domicili tenia la llum punxada. Ambdós arrestats van passar a disposició judicial el mateix 27 d’octubre.

Aquest no és el primer cop que es localitza una plantació de marihuana propera a una escola. L'any passat se'n va localitzar una a prop del col·legi d'Hostalric.