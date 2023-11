Indignació a Caldes pels retards de la Generalitat amb les obres del giratori

Indignació a l’Ajuntament de Caldes de Malavella amb els endarreriments en les obres del giratori que s’havia de fer a l’entrada del municipi. L’alcalde del poble, Salvador Balliu, va expressar ahir en un vídeo emès a les xarxes socials que «fa sis anys que estem esperant les obres» i va afegir que «és una qüestió de seguretat per a tots els veïns de la zona, del Llac del Cigne i Can Solà». Segons va explicar el propi batlle, «les obres van començar, de fet es van adjudicar a una empresa, però després es van aturar perquè no hi havia l’estudi d’inundabilitat del projecte. Després de molt insistir ara sabem que s’està fent i a finals de mes ens han dit que seguiran les obres però esperem des de l’Ajuntament que es desencalli tot plegat».

Una obra esperada

La Generalitat de Catalunya va anunciar a l’abril del 2022 la construcció d’una rotonda a la carretera GI-673 a l’accés a la urbanització Llac del Cigne a Caldes, per reduir la sinistralitat al punt. L’actuació, que també implicava allargar algunes vies per poder-les fer coincidir totes en el mateix punt, té un pressupost superior al milió d’euros. El termini inicial previst per finalitzar l’obra era a l’estiu d’aquell mateix any, és a dir, ara fa més de 14 mesos. Posteriorment, al febrer de 2023 la Generalitat va anunciar la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament en què Territori assumia el finançament del giratori, mentre que l’Ajuntament hauria de pagar el nou vial que es construirà des de la nova rotonda fins al carrer de Llevant de la urbanització.

Aquesta obra és una de les més desitjades pels veïns del poble ja que és un punt d’alta concentració de sinistres viaris. En concret, la rotonda es troba a l’encreuament de la GI-673 amb el camí que du fins a la deixalleria i al veïnat de Can Solà Gros. Ara, els veïns i veïnes que volen desplaçar-se de Caldes a la urbanització han de parar-se al mig de la GI-673 i esperar a poder girar a mà esquerra. En aquest moment d’espera, és quan es produeixen les envestides per alguns conductors que circulen despistats. «Hi entra i hi surt tanta gent -a la urbanització hi viuen unes mil persones- que sempre hi ha algun despistat», va afirmar l’alcalde.

Anunciada des del 2017

A finals del 2017 es va anunciar que es tiraria endavant aquesta construcció, que es reclamava des del 2015 i no es va adjudicar fins al 2022. L’obra inicialment es dividia en dos blocs. El primer, per un valor d’1.021.674,41 euros (IVA inclòs), anava a càrrec de l’empresa Cosplaan, Obras y Servicios Laantit, SL & Tecnologia de Firmes, SA (UTE) i implicava executar l’obra civil del giratori i els diversos carrers que hi conflueixen. I el segon, per implementar els elements de seguretat viària, es va adjudicar a l’empresa Proseñal, SLU per un valor de 101.031,83 euros (IVA inclòs).