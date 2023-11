Blanes ha inaugurat aquest cap de setmana una nova parada a la ruta patrimonial que rememora el passat corsari del municipi. Es tracta de 'La Creu dels Pirates', formada per calaveres i que data del segle XV. Aquesta creu, ubicada en un dels murs de l'actual Església Santa Maria, s'ha adequat i il·luminat per poder passar a formar part de l'itinerari. Durant el cap de setmana, a més, s'han organitzat quatre visites teatrals per celebrar la recuperació d'aquest element històric del passat blanenc, que alguns relacionen amb la captura d'un vaixell pirada i d'altres amb la proximitat amb el cementiri.

Per protegir-se dels atacs marítims de pirates, Blanes es va fortificar amb muralles, un baluard i diverses torres de defensa. En un dels murs que rodejava el Palau Vescomtal dels Cabrera –l'actual Església Santa Maria- és visible una silueta que s'anomena 'La Creu dels Pirates'.

Diu la llegenda que al segle XVI, en temps del vescomte Bernat IV de Cabrera, es va poder capturar un vaixell pirata. Els tripulants van ser decapitats i les seves calaveres es van incrustar al mur en forma de creu per a dissuadir, com a advertència, a altres pirates a qui se'ls acudís atacar Blanes. A les cavitats dels ulls s'hi varen posar espelmes perquè la creu es pogués veure de nit, en la llunyania, des de la mar. Hi ha una altra versió que relaciona la creu amb la proximitat del cementiri.

La Creu dels Pirates

Actualment, encara es pot observar el contorn de la creu amb les cavitats deixades per les calaveres. De cara a la recuperació d'aquesta llegenda, des de l'Arxiu Municipal i Patrimoni de l'Ajuntament de Blanes s'ha netejat i il·luminat 'La Creu dels Pirates' per fer-la més visible. Durant les tasques de neteja, encara s'han trobat restes de les calaveres reals que hi havia incrustades que han estat substituïdes per unes d'attrezzo.

A més, per afegir valor a aquest nou punt de la ruta patrimonial, s'han organitzat quatre visites guiades teatralitzades durant les nits d'aquest cap de setmana. Segons l'organització, "totes les places es van exhaurir de seguida" amb una assistència de prop de 200 persones. Per teatralitzar i donar a conèixer 'La Creu dels Pirates' s'ha comptat amb la participació del grup de teatre El Mirall i amb el Cor de Cambra Sota Palau.

Al llarg del recorregut, que començava a la Font Gòtica del carrer Ample i es dirigia a la nova peça, el Cor de Cambra Sota Palau oferia diverses peces de l'època dels corsaris, però també s'anava trobant amb diversos personatges incorporats pel grup de teatre El Mirall. Hi havia una dona gòtica, un autèntic corsari com els de l'obra musical 'Mar i Cel', la Verge Maria, la vídua de Bernat IV de Cabrera, una jove Flautista d'Hamelin i un timbaler del Bruc.

La primera visita guiada oficial que es va fer aquest divendres passat de nit va culminar amb la inauguració de la placa que senyalitza aquest espai de la ruta patrimonial. L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i la regidora de l'Arxiu Municipal i Patrimoni Històric de Blanes, Mònica Rabassa, es van encarregar de fer la descoberta de la placa incrustada al mur que actua de barana de les escales que condueixen al capdamunt de la plaça de l'Església pel Carrer Santa Anna, situat precisament al costat de l'Arxiu Municipal.