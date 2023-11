Els Bombers, que treballen en l’incendi d’una nau industrial que crema des de dilluns al migdia a Vilobí d’Onyar , han indicat que la nau continuarà cremant de forma controlada ja que hi ha molta runa que n'impossibilita l'extinció. Abans de retirar-la, caldrà que es refredi i el cos treballa amb la previsió que les tasques d'extinció continuïn durant la tarda i tota la nit. Esperen poder desenrunar demà i continuar remullant la indústria.

Sis dotacions protegeixen les naus properes i deixen que cremi l’àrea afectada de la nau fins que no pugui fer-ho més. A dintre hi ha caixes de fruita i un tractor. Els Bombers no poden entrar a treballar des de dintre perquè ha col·lapsat part de la coberta i és perillós accedir-hi. Així doncs, treballen des de fora i deixaran que cremi tot el material que pugui cremar, evitant que el foc es propagui. Protecció Civil va aconsellar dilluns a la població que notés molèsties pel fum que es confinés als seus domicilis. No hi ha ferits.