Vidreres engegarà en breu la seva primera comunitat energètica local amb vuit llars i dos comerços que podran abastir-se d’electricitat verda produïda per les plaques solars que s’han instal·lat al pavelló municipal.

Amb aquesta iniciativa, Vidreres aplica un model d’èxit que té per objectiu ser un poble més verd i sostenible, millorant la qualitat de vida dels seus veïns. La nova comunitat energètica, que entrarà en funcionament les properes setmanes, és una instal·lació de 20kW que està pensada com a «planta pilot» i abastirà a vuit llars i dos comerços amb una potència de 1,5Kw cada un, a més de les necessitats del propi pavelló.

La setmana passada el regidor de Medi Ambient, Enric Gual, va signar els contractes amb els veïns que formaran part d’aquesta primera comunitat energètica que l’ajuntament preveu poder ampliar amb noves instal·lacions de producció d’energia sostenible.

El projecte permet que els veïns que formen part de la comunitat energètica, mitjançant el pagament d’una quota anual, puguin consumir aquesta electricitat sense necessitat de fer cap instal·lació a les seves llars. En aquest sentit, la despesa del seu ús serà compartit entre els mateixos veïns de la comunitat i el consistori, ja que s’utilitzarà el mateix inversor, cablejat i suports.

Va ser l’octubre del 2022 quan Vidreres va engegar la primera fase del projecte, on es va demanar als ciutadans que volguessin participar-hi, s’inscrivissin per conèixer l’interès de la població en aquesta iniciativa. Segons Enric Gual, regidor de Medi Ambient i Energia de Vidreres: «Fa un any, i malgrat les limitacions que ens imposava la normativa, vam rebre més de 40 sol·licituds per a participar en la comunitat energètica. Una bona rebuda per part dels nostres ciutadans i gràcies a ells ara la podem engegar».

Jordi Camps, alcalde de Vidreres, està molt satisfet amb aquesta iniciativa iniciada durant l’anterior legislatura i que busca convertir Vidreres en un municipi més sostenible: «Es tracta de la primera fase de comunitat energètica, en el futur la volem ampliar aquesta comunitat i també a altres zones i a poc a poc aconseguir del nostre poble un municipi més sostenible».

Segons l’ajuntament, amb l’entrada en funcionament de la comunitat energètica, els veïns participants podran aconseguir fins a un 30% d’estalvi en la seva factura d’electricitat.