Un home s'ha atrinxerat aquest matí a la casa on vivia a Lloret de Mar per evitar ser desnonat. Ha amenaçat els policies amb una escopeta i s'ha tancat al domicili.

A primera hora de la tarda i després de gairebé cinc hores de mediació, els negociadors dels Mossos han aconseguit que l'home cedís juntament amb l'ajuda d'un veí. Ha sortit de la casa tot sol, sense l'arma de foc i l'han detingut.

Els Mossos d'Esquadra aquest matí tenien previst executar l'ordre del jutge i han acompanyat l'autoritat judicial, però l'home que hi resideix s'ha negat a sortir del domicili. De fet, ha rebut i ha amençat els agents amb una escopeta i s'ha tancat al domicili. L'home és suís i té uns 75 anys. Feia molts anys que residia en aquesta casa, segons fonts veïnals.

Aquesta casa es troba al carrer de les Alzines de la urbanització Serra Brava- Riviera i avui era el dia fixat perquè l'inquilí abandonés la seva residència, però s'hi ha resistit.

La policia al llarg de les hores han intentat convèncer l'home perquè abandonés la casa i fan tasques de mediació, però com confirmaven des dels Mossos, cap a la una encara es negava a sortir i es mantenia atrinxerat. L'home només parlava alemany i la policia amb l'ajuda d'una coneguda de l'atrinxerat hi han pogut parlar.

Per aquest incident, a la zona s'hi han desplaçat efectius dels Mossos de Seguretat Ciutadana, ARRO. També hi han donat suport la Policia Local donen suport a l'actuació i el SEM.

Arran dels fets i veient que la situació es complicava també s'han activat efectius del Grup Especial d'Intervenció (GEI) que finalment no han hagut d'actuar. En canvi, els agents de Unitat de Segrestos i Extorsions dels Mossos sí que han hagut de participar-hi activament. Aquests últims han estat els que finalment amb un veí han aconseguit dissuadir l'home i fer que s'entregués. Això ha succeït poc abans de tres quarts de tres de la tarda, gairebé cinc hores després de l'intent de desnonament.

Pel que fa a l'arrestat, els Mossos encara han de fer les diligències però d'entrada l'acusaran de ser presumpte autor d'un delicte de resisistència i desobediència als agents de l'autoritat. També caldrà veure si l'home tenia llicència d'armes i per tant, si no fos el cas, podria quedar acusat per tinença il·lícita d'armes. Està previst que passi a disposció judicial en les pròximes hores.

Tres intents

Aquesta casa va canviar de mans el 2022. Els nous propietaris van portar els fets a judici civil i avui s'ha hagut de desnonar l'inquilí que viu sol al domicili.

El d'avui no era el primer intent de desnonament sinó el tercer i l'home ho tenia notificat, indiquen des del TSJC. Avui, davant la situació generada, el jutjat de guàrdia de Blanes ha deixat la intervenció en suspès i onen 10 dies a l'inquilí perquè abandoni la casa.

D'altra banda, des de l'Ajuntament de Lloret no els consta que hi hagués cap problemàtica amb l'home i no se l'hauria tractat dins dels circuits municipals ni als serveis socials, afirmen fonts municipals.