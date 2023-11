L'Ajuntament de Blanes ha presentat aquest dijous el 'Pla Activa't', un pla de neteja exhaustiva a tots els barris de la ciutat i que compta amb un pressupost de 167.000 euros. Es tracta d'una sèrie d'actuacions que s'iniciaran aquest divendres i que consten, entre d'altres, de la retirada d'herbes, la neteja amb aigua a pressió amb maquinària diversa, escombradors amb bufadors, a més de personal de neteja manual. L'objectiu és que aquest pla es completi abans de l'estiu, just per deixar a punt la ciutat per la temporada de bany, moment de l'any que Blanes rep més afluència de visitants. El pla contempla que es faci en 27 fases diferents i es començarà pel barri d'El Racó d'en Portas, just on s'ha fet la presentació.

En total es preveu que costi 167.000 euros, durant els set mesos que durarà a raó de 20.000 euros al mes. A aquesta quantitat cal sumar-hi els 27.000 euros més que l'Ajuntament ha gastat en la compra d'una deixalleria mòbil. A banda del personal de neteja, també hi haurà tres educadores ambientals que seran les encarregades d'informar als veïns del barri on s'estigui actuant, per tal de donar a conèixer quines actuacions s'estan realitzant. A més, cal tenir en compte que hi ha la Brigada Municipal de l'Ajuntament que serà qui substituirà el mobiliari urbà, en funció de com es trobi. L'equip de neteja i recollida de residus s'estarà un temps concret a cada barri, en funció de l'extensió i de l'estat de brutícia que acumuli. Per això, hi haurà fases que només inclouran un barri i, en canvi, n'hi haurà d'altres que n'acumularan més d'un. Pel que fa a la metodologia, serà sempre la mateixa: hi haurà una informació prèvia als veïns a través dels educadors de carrer, que facilitaran un díptic explicatiu i deixaran notes informatives als vehicles que estiguin estacionats als carrer on s'actuarà. L’empresa de neteja i residus Nora, a qui s'ha encarregat el projecte, instal·larà tanques i senyalització als trams dels vials. Primer es retiraran les herbes i seguidament s'escombrarà el carrer i es finalitzarà l'operació amb la neteja de les voreres, places i mobiliari urbà. A més, el pla també ha previst la compra d'una deixalleria nova, que ha costat 27.000 euros i que estarà un cop al mes a cada barri de Blanes. D'aquesta manera, els veïns on estigui podran aprofitar per abocar aquells elements que necessitin. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona