L'Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva (APRS) assegura que "en els darrers anys, totes les empreses han reduït significativament el seu consum d'aigua". I recorda que "més de 10.000 persones treballen al municipi i consumeixen l'aigua sanitària del poble". Aquest comunicat arriba després que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) fes públic aquesta setmana que el municipi ha tingut un consum de 665 litres per dia i habitant a l'octubre -una xifra que supera de lluny el límit establert per la fase de presequera que és de 210 litres per habitant- i l'Ajuntament ho atribuís a les empreses del polígon de la localitat. L'APRS reclama ara a l'administració "prendre mesures per millorar la xarxa".

Aquest dimarts passat, l'alcalde de Riudellots de la Selva, Josep Santamaria, va vincular l'elevat consum d'aigua amb les indústries que hi ha al polígon industrial i va demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua que ho diferenciï del consum domèstic. La petició va arribar després que l'ACA fes públic que el municipi ha tingut un consum de 665 litres per dia i habitant a l'octubre -molt lluny dels 210 permesos per la fase de presequera-.

Mesures per reduir el consum

Ara, a través d'un comunicat, l'Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva (APRS) es defensa i diu que des de fa anys "s'estan implementant sistemes de reutilització i utilització d'aigua no potable". I posen d'exemple el cas de Concetrol, que actualment "recupera el 40% del volum depurat d'aigua via osmosis". "L'aigua és un recurs imprescindible per moltes empreses, i per això els plans estratègics empresarials incorporen cada cop més accions de millora i estalvi d'aigua, perquè som plenament conscients de l'augment de l'escassetat d'aquest recurs", assegura el sector.

A més, també recordes que al municipi hi treballen cada dia "més de 10.000 persones" que també "consumeixen l'aigua sanitària del poble". "Si considerem que aquestes persones passen aproximadament un 20% del seu temps anual al municipi, podem afirmar que Riudellots té 2.072 habitants censats i 2.000 que no", sustenta el sector. En aquesta línia, demanen a l'ACA que "a banda de sectoritzar el consum industrial, tingui en compte aquesta singularitat".

Des de l'APRS també recorden que "les indústries amb un major consum d'aigua, com el cas de les càrnies, s'abasteixen principalment dels seus propis recursos hídrics i, per tant, no figuren dins del còmput de l'ACA". Unes fàbriques que, segons detalla el sector, "retornen pràcticament tota l'aigua utilitzada a la llera del riu perquè disposen de depuradores pròpies". "El problema és que el cicle de l'aigua s'ha trencat i no retorna de nou a les conques d'aigua", alerta l'APRS.

Per demostrat aquests esforços per reduir el consum d'aigua, l'APRS fa referència a les dades de consum d'aigua publicades anualment per l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquestes dades detallen el consum total d'aigua per municipi, diferenciant entre xarxa domèstica i d'activitats econòmiques, així com fonts pròpies. Durant l'any 2022, a Riudellots de la Selva es van utilitzar 1.027.009 metres cúbics d'aigua per a usos industrials i serveis connectats a la xarxa de subministrament d'aigua. Fa deu anys, l'activitat industrial era un 30% inferior a l'actual i el consum d'aigua va ser de 969.450 metres cúbics. Mentre que en l'última dècada, l'activitat industrial ha crescut un 30% i el consum d'aigua només ho ha fet un 5,6%.

Reclamen inversió a la xarxa

Finalment, reclamen a l'administració "prendre mesures i no només exigir-les a les empreses i usuaris domèstics, com ja estan fent". En aquesta línia, demanen "invertir els recursos que obté de les empreses i els particulars en la reducció de les fuites d'aigua, la millora de les infraestructures de transport, captació, reaprofitament, la posada en marxa de dessalinitzadores". Perquè consideren que "poden ser una solució a les situacions d'excepcionalitat". En aquest sentit, alerten que "Catalunya està molt enrere en comparació amb altres comunitats (pel que fa al nombre de dessalinitzadores), com la Valenciana, que actualment en té 46, enfront de les dues úniques que té Catalunya".