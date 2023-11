Un incendi en una casa de Vidreres s'ha saldat amb dues persones ferides per cremades. El foc s'ha declarat poc després d'un quart de quatre de la matinada en un domicili unifamiliar del carrer Pedraforca de la urbanització Torrefortuna. Arran del succés s'han mobilitzat els efectius d'emergències.

Per part dels Bombers s'han activat quatre dotacions que han treballat per sufocar les flames que han acabat cremant el menjador que està ubicat a la primera planta de la casa.

A banda aquest incendi ha generat molt de fum i s'ha escampat per tota la casa. Per aquest motiu també han hagut d'efectuar tasques de ventilació de tot l'edifici perquè ha patit afectacions.

Pel que fa als ferits, el SEM els ha atès. A la dona que ha resultat ferida lleu l'ha donat d'alta in situ mentre que l'home ha resultat ferit de poca gravetat. Aquest ha estat evacuat amb una de les tres ambulàncies, a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Un centre sanitari on hi ha una Unitat de Cremats.

A la zona també hi ha treballat la Policia Local de Vidreres.

Pel que fa a l'origen del foc s'apunta a una estufa que havia quedat encesa durant la nit.