L'Ajuntament de Lloret de Mar ha presentat el pla de treball que vol aplicar, conjuntament amb la Mesa Empresarial de Turisme, per a una gestió més sostenible de l'aigua. El consistori aposta per impulsar l'ús d'aigua regenerada de l'estació de tractament -actualment, en fa servir menys del 10%- per regar jardins o netejar carrers. Tot i això, l'Ajuntament s'ha sumat al llistat de municipis que han rebut sancions per part de l'ACA. En aquest cas, la multa és de 29.400 euros. El regidor de Serveis d'Aigua i Clavegueram, Nino Gómez, diu que ja han al·legat perquè creuen que les dades no tenen en compte la població flotant. A més, el consistori demana ajuts específics per als municipis turístics per construir xarxes d'aigua regenerada.

En mig d'un context de sequera com l'actual, Lloret de Mar ha presentat un pla de treball municipal per la gestió sostenible de l'aigua. En concret, proposa apostar per augmentar l'ús de l'aigua regenerada al municipi per reduir el consum d'aigua potable. Aquesta és una aigua que ja s'està utilitzant a Lloret per usos com la neteja de via pública, el clavegueram, el reg de zones enjardinades (a través de camions cisterna o amb connexions específiques com la que tenen els Jardins de Santa Clotilde), el pitch & putt i els camions de bombers i d'associacions de defensa forestal.

S'utilitza en 10% de l'aigua regenerada

Segons dades de l'Ajuntament de Lloret de Mar, l'ús d'aigua regenerada al municipi ha suposat l'últim any un estalvi d'aigua potable d'un 23% per aquests usos municipals, que en temporada alta requereixen fins a 39.000 litres d'aigua per dia. Tot i això, actualment, Lloret de Mar utilitza menys del 10% de tota aquesta aigua que regenera a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR); uns excedents que es retornen al medi natural mitjançant una canalització submarina que la torna al mar.

Per poder-ne incrementar el seu ús, s'han incorporat nous punts de connexió a la xarxa la zona de Fenals. De cara al 2024, es vol fer créixer la xarxa a la zona del Rieral amb nous punts de connexió, tot i que aquesta part del projecte està pendent d'una intervenció prèvia que ha de dur a terme l'Agència Catalana de l'Aigua en aquesta mateixa zona. També està prevista una inversió de 0,5 milions d'euros per l'actualització de canalitzacions sensibles de la xarxa d'aigua potable, a fi de prevenir futures fuites on les instal·lacions són més antigues.

Per accelerar el ritme de construcció d'aquesta xarxa, l'Ajuntament sol·licita a la Generalitat de Catalunya i el govern estatal que s'estableixin noves línies d'ajut als projectes per combatre la sequera. De moment, les úniques subvencions que s'han anunciat des de la Generalitat de Catalunya són per a municipis petits.

A més, des de l'Ajuntament es considera "clau" la col·laboració amb el sector privat per reduir el consum d'aigua potable al municipi. "Tots tenim dret a l'aigua i ens hem d'esforçar a treballar plegats i invertir en l'aigua regenerada perquè aquests tubs arribin a tota la població", ha dit l'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas. Tot i que el municipi no es troba en situació de manca d'abastiment perquè té accés a la dessalinitzadora de la Tordera, Lamelas ha explicat que des de l'Ajuntament es vol "liderar i seguir treballant per la gestió sostenible de l'aigua".

El sector privat es vol connectar a la xarxa d'aigua regenerada

El vicepresident de la Mesa Empresarial de Turisme, Enric Dotras, ha dit que "el sector privat de Lloret és aliat en aquest objectiu" i ha detallat que els darrers anys el sector ja ha fet canvis per reduir el consum d'aigua. Entre aquestes mesures s'han canviat les banyeres, per plats de dutxa; instal·lat difusors d'aigua als telèfons perquè en surti menys; canviats els sanitaris amb cisternes de doble descàrrega o substituït la maquinària de bugaderies i rentaplats per reduir l'aigua que utilitzen, entre d'altres. El sector calcula que en els últims tres anys, aquesta pràctica ha generat "un estalvi d'entre un 30 i 40% d'aigua".

Actualment, a Lloret de Mar ja hi ha hotels que han instal·lat un sistema intern d'aprofitament d'aigües grises internes, que s'utilitza per usos com les neteges i o el rec de jardins, però la intenció és poder-se connectar a la xarxa pública d'aigua regenerada "per continuar reduint l'ús d'aigua potable als establiments". Una xarxa que l'Ajuntament té previst que arribi en un futur a tota la població, encara que de moment només s'utilitza per usos públics.

L'ACA sanciona Lloret de Mar amb 29.400 euros

L'anunci del pla per estalviar aigua a Lloret de Mar s'ha fet deu dies més tard que el consistori rebés una sanció per haver consumit més litres que els permesos al setembre. En concret, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha imposat a l'Ajuntament de Lloret de Mar una sanció de 29.400 euros per un consum de 244 litres per persona i dia (14 litres per sobre dels 230 permesos). El regidor dels Serveis d'Aigua i Clavegueram, Nino Gómez, ha explicat que ja s'han presentat al·legacions perquè consideren que "aquestes dades no són reals perquè al setembre hi ha prop de 10.000 habitants més a Lloret" comptant els estiuejants.