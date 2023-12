El cineasta Jordi Calvet està rodant aquesta setmana el seu segon curtmetratge a Blanes (Selva). Es tracta d'un thriller que compta amb Ares Teixidó, Octavi Pujades, Macarena Gómez o Fernando Esteso, entre d'altres. Aquest és el segon projecte cinematogràfic que lidera Calvet després que la tardor del 2022 estrenés el curtmetratge 'Takbir', amb el que ha rebut un centenar de premis. En el nou curt també hi apareixen altres artistes com Guillem Solé (el cantant de Buhos), Melyssa Pintó o Leticia Sabater, que s'interpreta a ella mateixa. 'A una bala' explica el dilema que se li presenta al propietari d'un bar que està arruïnat i li ofereixen diners a canvi de cometre un assassinat.

La ciutat de Blanes s'ha convertit en l'escenari del curtmetratge 'A una bala', el segon projecte cinematogràfic que dirigeix el cineasta Jordi Calvet amb la col·laboració d'Ona Isart com a directora de fotografia. Aquesta setmana s'està fent el rodatge de la peça en diferents escenaris de la ciutat en què hi apareixeran punts com el passeig marítim. El curtmetratge estarà protagonitzat per Ares Teixidó, Octavi Pujades i Macarena Gómez. A més també hi actua Fernando Esteso i Melyssa Pintó i compta amb la col·laboració de Leticia Sabater, que s'interpretarà a si mateixa mentre presenta un programa de televisió fictici, l'humorista Sara Escudero i el cantant del grup Buhos, Guillem Solé.

L'argument

L'argument d'aquest thriller arrenca en un bar de la localitat costanera que s'ha convertit en un club de fans de Leticia Sabater. L'exdona del propietari (Macarena Gómez) l'amenaça en retirar-li la custòdia de la filla si no li paga les pensions alimentàries que li deu. Amb més deutes que ingressos, a l'home li arriba una oferta que li pot canviar la situació: 20.000 euros a canvi de matar una persona.

Són els diners que li ofereix Mónica (Ares Teixidó) a canvi de matar l'empresari que va violar la seva filla. Teixidó assegura que el seu personatge és una dona que està disposada a "protegir la seva família fins al màxim nivell". L'actriu catalana assegura que comparteix molts aspectes amb el personatge i que creu que recordarà "per sempre".

Amb aquest dilema que Mónica planteja a Salva (Octavi Pujades) arrenca un thriller que intercala tocs d'humor i diverses referències al municipi, el seu agermanament amb Ardales i l'actuació que va fer-hi aquesta tardor Leticia Sabater en la primera edició del Blanes Urban Fest.

Aquesta és la segona vegada que Teixidó es posa sota les ordres de Calvet, després que ja va actuar a 'Takbir'. En aquesta ocasió, però, l'actriu es mostra agraïda per la confiança del cineasta perquè ha passat de "tenir un paper més petit" a ser la protagonista del projecte. Teixidó assegura que ho afronta amb "molta il·lusió" però també amb "responsabilitat i pressió" de portar el pes de la ficció.

Segon curtmetratge de Jordi Calvet

El curtmetratge 'A una bala' arriba després que Jordi Calvet hagi recollit gairebé un centenar de premis amb la seva opera prima: 'Takbir'. En aquesta ocasió el curtmetratge es concentrava en una trama de terrorisme jihadista. Jordi Calvet estrenava el curtmetratge l'octubre del 2022 i en un any ha recollit gairebé un centenar premis. El cineasta ha entrat en el palmarès de festivals de cinema de Japó, Estats Units, Itàlia, Suïssa, Indonèsia i Grècia, entre d'altres. De fet, 'Takbir' ha estat el curtmetratge més guardonat d'aquest any a l'Estat.