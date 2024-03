El grup d’ERC Arbúcies ha manifestat la seva preocupació i el seu descontentament "per la falta de compromís de l’equip de govern i la poca transparència en la gestió dels recursos públics, arran que el govern municipal hagi renunciat a la subvenció per al projecte de Biblioteca Municipal".

La portaveu d’Esquerra Arbúcies, Ester Soms, ha lamentat que “l'equip de govern de l'Entesa a l'Ajuntament d'Arbúcies ha deixat perdre l'oportunitat de tenir una biblioteca digna. El mes de febrer era crucial: o es presentava un projecte viable o es renunciava. Lamentablement, s'ha optat per la renúncia, deixant el poble sense una instal·lació cultural fonamental”.

En aquest sentit, des d’Esquerra Arbúcies s’ha recordat que "el 2019 es va presentar un esbós del projecte de biblioteca i, des de llavors, la ciutadania ha estat sotmesa a anys de silenci i ignorància per part de l'Entesa". “Mentrestant, les respostes falses i les promeses buides han contribuït a una creixent frustració i desil·lusió”, ha afegit Soms.

La portaveu dels republicans explica que “la pregunta és clara: si era evident que el projecte no es podia dur a terme o assumir-se totalment amb els fons disponibles, per què l'Entesa va continuar alimentant falses esperances i va optar per cobrar una part de la subvenció, sabent que no es portaria a terme?”

Els republicans lamenten que "ara, el retorn de l'import de la subvenció, juntament amb els interessos, suposarà una nova despesa per a l'Ajuntament d'Arbúcies, uns diners que hauran de sortir de les arques municipals", asseguren.

“No som aquí per escampar fum, sinó per abordar les qüestions reals i denunciar la falta de responsabilitat i compromís de l'Entesa amb els interessos dels veïns i veïnes d’Arbúcies”, ha conclòs la republicana Ester Soms.