Troben un cultiu de marihuana en una casa de Vidreres, detenen el "jardiner" i requisen dos gossos de raça perillosa

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana en una casa de Vidreres, n'han detingut el "jardiner" i han requisat dos gossos de raça potencialment perillosa.

L'arrestat té 51 anys, ja comptava amb antecedents policials i està acusat de ser el presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

El cas es remunta al mes de febrer quan els Mossos de la comissaria de Santa Coloma de Farnersvan tenir coneixement que en un immoble situat a la urbanització de la Goba de Vidreres hi podria haver un cultiu interior i intensiu de marihuana.

Després d'una investigació, aquest dijous 21 de març els agents van realitzar una entrada i perquisició de la casa situada a la urbanització de la Goba juntament amb l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona. Van requisar 196 plantes de marihuana intervingudes que mesuraven més d'un metre i 20 centímetres d'alçada.

L’habitatge, que comptava amb tres estances, en tenia dues perfectament habilitades pel cultiu de la droga, segons va comprovar la policia. Els agents van desmantellar la plantació així com tot d'objectes utilitzats per mantenir el cultiu com ara 42 focus amb transformadors, 28 ventiladors, 8 aparells i motors d’aire condicionat, tubs de ventilació, fertilitzants, 3 extractors i 5 filtres de carboni. També van trobar una llibreta amb els dies que li corresponia el regadiu de la plantació.

Llum punxada subterrània

D'altra banda, els Mossos van comprovar que la llum estava punxada i van descobrir que la connexió fraudulenta estava oculta de forma subterrània i per tant, no es registrava ni tampoc facturava el consum. Segons la companyia elèctrica el frau ascendeix a més de 24.000 euros.

Durant l'actuació policial, a la casa hi havia un home que feia tasques de manteniment del cultiu que va acabar detingut per aquests il·lícits penals i també van requisar dos gossos de considerats de raça potencialment perillosa. Cap d'ells tenia el xip d’identificació i van ser traslladats a la protectora.

Aquest mateix dia, els Mossos i la Guàrdia Urbana de Figueres van desmantellar un altre cultiu de marihuana, en aquest cas a Figueres.

Mentre que el dia anterior, a la mateixa comarca de la Selva, van escapaçar-ne una altre i es van fer tres detencions en una casa de Lloret de Mar.