Desarticulen una banda especialitzada a robar en supermercats catalans i que ha actuat a Lloret

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en furts a supermercats d'arreu de Catalunya i que ha actuat a Lloret. Els detinguts pertanyien a un mateix clan familiar que un cop havia robat els productes, els venia a supermercats amb connivència.

La investigació ha permès resoldre 33 fets delictius i recuperar més de 2.000 productes en els escorcolls de dos supermercats on venien els productes sostrets. Els Mossos d'Esquadra han detingut deu persones, entre furtadors i receptadors.

La investigació es va iniciar arran de diversos furts a establiments a la zona metropolitana de Barcelona comesos per persones del mateix clan familiar. El primer fet que es van poder relacionar amb aquest grup data del mes de maig del 2022. Durant l’any passat i inici d’aquest els integrants d’aquest grup criminal van participar en altres furts. En molts casos, la resposta policial de les patrulles de seguretat ciutadana, tant de mossos com de policies locals, van permetre detenir algun dels membres.

Tot i les detencions, la investigació va confirmar que els integrants d’aquest grup continuaven cometent furts de forma reiterada. La mateixa investigació i el recull d’evidències dels supermercats on cometien els furts va mostrar que els investigats actuaven de forma coordinada. Utilitzaven dos vehicles per moure’s pel territori i el seu modus operandi es basava en el descuit. De l’anàlisi dels furts que se’ls hi ha imputat es desprèn que els lladres accedien als supermercats i triaven productes de marques reconegudes.

Acostumaven a actuar en parella o en grups de tres, un d’ells s’amagava els productes sota la roba i quan passaven per línia de caixa l’altre lladre distreia el treballador o treballadora per facilitar la sortida al seu company. D’aquesta manera, els integrants del grup criminal van cometre 33 furts, alguns d’ells lleus, de productes de tota mena però sempre de marques fàcils de distribuir al mercat.

Per on actuaven

Durant el temps que ha durat la investigació, agents de guàrdia urbana i policies locals de municipis com Lloret de Mar, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Cerdanyola o Roda de Berà van identificar alguns membres del grup criminal quan intentaven cometre furts als seus municipis. En alguns casos, els agents van interceptar-los just després de cometre els furts i es van poder recuperar els objectes sostrets, segons informen els Mossos.

Una vegada identificats els principals furtadors, els mossos van veure que formaven part d’un grup més ampli format per set homes i tres dones del mateix clan familiar. També van esbrinar que els objectes sostrets els venien en dos supermercats de conveniència ubicats a l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Per aquest motiu, durant la fase d’investigació els Mossos van realitzar dues entrades administratives en els supermercats investigats. En aquestes entrades, fetes amb col·laboració de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet i la de Cornellà, els investigadors van intervenir més de 2.000 productes presumptament sostrets.

També relacionat amb el delicte de receptació, els agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Sarrià – Sant Gervasi de Barcelona van detenir el passat 21 de març tres homes de 21, 48 i 54 anys a l’Hospitalet i Cornellà. Finalment, a banda dels 10 detinguts entre els quals hi ha els tres receptadors i 7 furtadors, els investigadors van denunciar penalment per furt dues dones i un home, relacionats amb el grup criminal.