Els viveristes de la Cellera de Ter demanen que l'ACA els "obri l'aixeta" o asseguren que es veuran obligats a tancar

Els viveristes de la Cellera de Ter i el Pasteral alerten que, si l'Agència Catalana de lAigua (ACA) no els "obre l'aixeta", es veuran obligats a tancar mentre veuen "com es moren les plantes". El problema és que l'ACA no permet que la comunitat de regants del Molí de la Pardina capti aigua del Ter i, per tant, no pugui subministrar-la als seus socis. Entre ells hi ha dos viveristes que asseguren que, un cop se'ls hi acabi l'aigua que tenen en els dipòsits, si no plou, es veuran obligats a tancar amb "tot el que això comporta". El gerent de Vivers González, Toni González, explica que moltes de les plantes que té no poden aguantar gaire més d'un dia sense regar. A més, assegura que, si perd un client, "costarà molt recuperar-lo".

Si no plou aviat, a finals d'aquesta setmana s'acabarà l'aigua que en Toni González té al dipòsit del seu viver. Fa dies que l'estira regant "molt menys del que caldria" per mantenir vives les 180.000 plantes que té. Per això, demana a l'ACA que li doni una solució, ja que des del passat dimarts 16 no tenen aigua, perquè la comunitat de regants no els la pot facilitar. El problema és que la comunitat del Molí de la Pardina s'exposa a una multa si ho fa i això afecta als més de 200 socis que hi ha a dins.

El decret de sequera impedeix a la comunitat captar aigua del Ter. A més, la riera de Gusó, d'on sí podrien agafar-ne, està seca i no en baixa. González, però, lamenta que el dia que els van dir que els tallaven l'aigua va coincidir amb l'autorització per omplir piscines privades, per utilitzar-les com a refugis climàtics. "Sembla que et prenguin el pèl", lamenta.

Un viver d'El Pasteral amenaçat per la sequera / ACN

Des del sector han volgut donar suport als afectats i assenyalen que no hi ha cap comparació igual amb altres activitats econòmiques. A més, el president de la Federació de Viveristes Agricultors de Catalunya, David Borda, assegura que la possibilitat d'anar a buscar aigua a Girona per regar "no és viable" perquè els costos son alts i obligaria a repercutir-los a les vendes.

La comissió del maig

Tot plegat, però, es pot desencallar en la propera comissió de desembassament, prevista per principis del mes de maig. Aleshores, l'ACA valorarà si es pot captar aigua del Ter o, per contra, manté les restriccions a la comunitat. El problema és que la darrera comissió d'octubre va donar llum verda al Molí de la Pardina a la captació d'aigua durant sis mesos, moment en què calia tornar a revisar, però el Departament ha decidit posposar la comissió fins el maig. Com que a l'abril finalitzava el període, s'ha impedit a la comunitat captar aigua, sota amenaça de sanció.

Des de l'ACA assenyalen que en la propera comissió es definiran les dotacions per a cada ús en funció de la disponibilitat d'aigua als embassaments, "analitzant la possibilitat de què, tot i l’emergència, puguin tenir major disponibilitat d’aigua".

"Ens obliguen a tancar"

En Pere Avià també té un viver a El Pasteral, que pertany a la Cellera de Ter. Com en Toni González no entén la decisió de l'ACA i carrega contra el Govern a qui acusen d'obligar-los a tancar. "Si no ens donen aigua, haurem de tancar mentre ens mirem com se'ns moren les plantes, lamenta Avià.

A més, els dos viveristes recorden que tenen un document signat quan es va construir la presa de Susqueda on diu que els garantien l'aigua "sempre". Ara, però, la realitat és que un cop s'acabi la que els queda en els dipòsits no podran fer anar els aspersors que reguen les plantes que tenen a l'hivernacle.

Unes tomaqueres d'un viver d'El Pasteral en època de creixement / ACN

"Un cop ens no ens en quedi haurem de plegar. En dos dies se'ns assecarà el que queda i haurem de deixar de treballar. Quan els expliques a la família, amics o clients que et deixen sense res d’aigua, no ho entenen”, lamenta Avià.

I és que la situació es "encara més frustrant" per a aquestes dues empreses perquè tenen l’aigua "a tocar de casa". Just a 300 metres hi passa el Ter i estan al costat del pantà de Susqueda. "Mai de la vida ens hauríem pensat que ens podrien tancar l’aixeta. Som un negoci tan lícit com la resta i no ens donen ni el 20%. És una vergonya", lamenta González.