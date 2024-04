L'Estat deroga el ramal de la MAT de Riudarenes i inclou la línia alternativa a la planificació energètica fins al 2026

L'Estat ha derogat el ramal de la MAT de Riudarenes (Selva) i ha inclòs la línia alternativa dins la planificació energètica fins al 2026. El BOE publica l'acord que adoptat pel Consell de Ministres, que enterra definitivament el projecte de línia de 400 kV que creuava les Guilleries. El traçat alternatiu, que s'ha consensuat amb el territori, dibuixa una nova línia de 19 quilòmetres que aprofita corredors existents. El traçat redueix a menys d'una tercera part l'afectació del ramal de Riudarenes i garanteix les necessitats de subministrament a la zona (que inclouen tant l'AVE com la dessalinitzadora de la Tordera). Fa dues setmanes, la Generalitat ja el va elevar al Ministeri perquè esborrés definitivament el ramal dels 400 kV.

El ramal de la MAT de Riudarenes, que havia despertat una oposició fèrria al territori, ja és història. El govern espanyol ha complert l'acord amb la Generalitat i ha derogat el projecte, que preveia estendre una línia de 400 kV pel mig de les Guilleries. El traçat, que va rebre el vistiplau de l'Estat ara fa més d'una dècada, tindria 17 quilòmetres i fins a 41 torres.

Ara, però, aquest ramal de la MAT ja s'ha enterrat definitivament. El BOE publica l'acord del Consell de Ministres que esborra el projecte dels 400 kV de la planificació energètica fins al 2026, i el substitueix per l'alternativa que la Generalitat va negociar i consensuar amb tots els agents implicats. És a dir, amb els ajuntaments de Santa Coloma, Sils, Riudarenes, Brunyola i Vilobí d'Onyar; amb les companyies Red Eléctrica i Endesa, amb Adif i amb la plataforma No a la MAT Selva.

La nova línia

El traçat alternatiu es va donar a conèixer a principis d'abril. La nova línia, que passa al nord de Santa Coloma de Farners, tindrà 19 quilòmetres de llargada i se subdividirà en dos trams.

El primer, que sortirà directament de la MAT (a l'alçada de les torres 139 o 140) tindrà 5 quilòmetres i serà de 400 kV. Aquest tram anirà a parar a una subestació que es construirà al costat de l'Ecoparc de la Selva, on se'n reduirà la tensió. Des d'aquí, enllaçarà amb l'altre tram -aquest, de 220 kV- que tindrà 14 quilòmetres i que aprofitarà els corredors d'infraestructures existents (com la C-25 o la línia de l'AVE) fins arribar a Riudarenes.

Aquest tram de 220 kV, a més, tindrà una part soterrada de 2 quilòmetres (per atendre les servituds de l'aeroport). I en uns altres 5 quilòmetres, l'estesa elèctrica es compactarà amb altres línies ja existents; és a dir, que s'aprofitaran les torres que ja hi ha.

"Acceptació social"

Després d'acordar l'alternativa, quedava pendent que l'Estat derogués del tot el ramal dels 400 kV a Riudarenes. Ara, el BOE publica l'acord del Consell de Ministres -aprovat el passat 16 d'abril- que esborra del tot aquell projecte. La nova línia s'inclou dins tot un paquet de modificacions que el govern espanyol acorda fer a la planificació energètica fins al 2026.

L'Estat subratlla que la mesura s'adopta "per millorar l'acceptació social" davant la necessitat de reforçar el subministrament elèctric al sud de les comarques gironines. Entre d'altres, per alimentar l'AVE o atendre noves demandes, com la que generarà l'ampliació de la dessalinitzadora de Tordera.

El document que ara s'incorpora a la planificació energètica recull que la línia alternativa ha d'estar en servei l'any 2026. I en xifra el cost de construcció en 24,3 milions d'euros (incloent tant l'estesa elèctrica com les noves subestacions associades).