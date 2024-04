Blanes desencalla la construcció d'un hotel davant de mar, pendent des de fa vint anys

L'Ajuntament de Blanes va aprovar ahir un tràmit al ple municipal que permet desencallar la futura construcció d'un hotel de 80 habitacions que estava pendent des de feia vint anys. Es tracta d'un edifici situat davant de mar, al passeig de s'Abanell, i propietat de Aqua Hotel, promogut per Sky Blanda S.L.

Per tal de poder tirar endavant la construccio calia l'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana (PMU) de l'hotel.

Una vegada fet aquest tràmit es podrà tirar a terra l'edificació i aixecar la nova construcció. Segons ha explicat l'Ajuntament, el problema que no permetia portar a terme cap acció per part dels promotors, era que l'edificació incomplia la servitud de protecció de la llei de costes.

Per poder desencallar-ho, s'ha redactat el PMU acollint-se a una excepcionalitat d'aquesta legislació que ho permetrà, ha informat l'Ajuntament. Això és perquè compleix diversos requisits, i a més a més també compta amb un informe favorable de la Direcció General de la Costa i el Mar, l'òrgan competent en matèria de compliment de les normatives sectorials de costes.

Moció per limitar els habitatges d'ús no residencial

Un altre dels temes tractats a la sessió plenària va ser la moció presentada per la CUP, amb el suport d'ERC i BECP, per a la limitació dels habitatges d'usos no residencials i l'impuls de polítiques públiques d'habitatge. La proposta d'acord es va quedar sense aprovar: els tres proponents van votar-hi a favor, mentre que la resta de partits (PSC, JxB, Grup Blanes, Blanes SI, PP i VOX) ho van fer en contra.